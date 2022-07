Mercato: Nuno Tavares sur le point de rejoindre l’OM, visite médicale attendue ce vendredi

Alors que la piste menant au latéral gauche d’Arsenal semblait avoir pris du plomb dans l’aile, Nuno Tavares serait tout proche d’être prêté une saison à l’OM, indiquent plusieurs sources ce jeudi. Le Portugais de 22 ans serait même attendu à Marseille pour sa visite médicale ce vendredi.

Après plusieurs rebondissements, l’Olympique de Marseille tiendrait enfin son latéral gauche. Ce jeudi, Gianluca Di Marzio, Fabrizio Romano ou encore L'Équipe s’accordent pour dire que le joueur d’Arsenal est tout proche de s’engager avec le club phocéen. Il s’agirait d’un prêt d’une saison, sans option d’achat.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Le Portugais de 22 ans serait même attendu ce vendredi à Marseille pour passer sa visite médicale. Il y a une dizaine de joueurs, le joueur avait effectué une volte-face et ne semblait plus aussi sûr de rejoindre les vice-champions de France. Mais les bonnes relations entretenues par l’OM avec Arsenal, comme en attestent les arrivées de Mattéo Guendouzi et de William Saliba l’été dernier, ont permis aux dirigeants phocéens de relancer les négociations. D'après Fabrizio Romano, l'échec des discussions entre Arsenal et l'Atalanta ont également permis à Marseille de reprendre la main.

28 matchs avec Arsenal la saison passée

Après avoir disputé 28 matchs toutes compétitions confondues avec Arsenal, Tavares est ouvert à un départ en raison de la concurrence à son poste avec Kieran Tierney et l’arrivée d’Oleksandr Zinchenko, en provenance de Manchester City. Igor Tudor, nouvel entraîneur de l’OM, a érigé en priorité le recrutement d’un latéral pouvant évoluer dans une défense à cinq.

Le club visait également Darko Lazovic (31 ans), joueur serbe du Hellas Vérone. Mais cela ne se fera pas alors qu'un accord semblait proche. Selon la Gazzetta dello Sport, les coéquipiers de Lazovic ont poussé pour qu’il reste au sein d’un vestiaire où il est très respecté. Une autre raison expliquerait l’échec du transfert: le cas Kevin Strootman. Le club olympien souhaitait intégrer son milieu de terrain néerlandais dans la transaction mais les deux parties ne sont pas tombées d’accord sur la répartition du salaire pris en charge.