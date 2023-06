Mercato: Openda d'accord avec Leipzig, Lens refuse une première offre

Après la saison exceptionnelle du RC Lens, les appétits européens sont aiguisés. Première cible, l'avant-centre Loïs Openda. Comme révélé par Bild, l'attaquant belge a trouvé un accord avec Leipzig. Selon nos informations, les Sang et Or ont cependant refusé une première offre à hauteur de 30 millions d'euros.

Une seule petite saison (mais quelle saison!), et puis s'en va pour Loïs Openda ? L'international belge (8 sélections, deux buts), arrivé pour 10 millions d'euros en provenance de Bruges pourrait bien quitter très vite l'Artois, avant même de disputer la Ligue des champions à Bollaert.

Des négociations en cours entre Lens et Leipzig

Loïs Openda et Leipzig sont en effet tombés d'accord autour d'un contrat longue durée, comme révélé par Bild. Des négociations sont en cours entre Lens et le club allemand. L'attaquant belge de 23 ans, sous contrat jusqu'en 2027, a disputé 42 matchs cette saison avec les Sang et Or (toutes compétitions confondues), en inscrivant 21 buts.

Selon nos informations, le RC Lens a bien reçu une offre de 30 millions de Leipzig mais ne répondra pas à cette proposition jugée trop basse.

Joseph Oughourlian, propriétaire du RC Lens, avait conscience que la saison de ses joueurs allait aiguiser les appétits des cadors du football européen. "On n'a pas toujours la main sur ces choses-là, expliquait-il une fois la seconde place assurée. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On se prépare à ces éventualités."