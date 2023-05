Lens: "Si des gros viennent pour des joueurs, il n'y aura pas grand chose à faire", reconnaît le président Oughourlian

Très rare dans les médias, le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, est revenu sur la très belle saison lensoise en zone mixte ce samedi. Le dirigeant rappelle que malgré une qualification directe en Ligue des champions, le club pourrait se faire piller de ses meilleurs éléments au mercato.

Le président du RC Lens, Joseph Oughourlian, a pris la parole ce samedi après la victoire 3-0 contre Ajaccio lors de la 37e journée de Ligue 1. Assez rare dans les médias, il s'est montré très satisfait de la saison lensoise et de la qualification directe en Ligue des champions, mais a rappelé que malgré cela, le club pourrait perdre plusieurs de ses joueurs.

"Depuis trois ans, Lens change de dimension"

"On est un club qui peut, qui doit jouer une coupe d'Europe. On est ravis que ce soit la Ligue des champions, s'enthousiasme le dirigeant lensois. On est conscients d'où l'on vient, on est humbles, mais on a montré en Ligue 1 tout au long de cette saison qu'on a une équipe formidable, un public formidable. On voulait tous profiter du moment présent, après toutes ces années de L2 qui étaient dures."

Joseph Oughoulian, devenu président du RC Lens en 2018, fanfaronne d'un bilan plutôt satisfaisant: "Depuis trois ans, Lens change de dimension. Quand j'ai repris le club, on avait 17 millions de revenus, là avec la Ligue des champions on va peut-être toucher les 120 millions. On regarde le travail accompli avec une certaine fierté. La Ligue des champions, je ne l'imaginais pas après cinq ans."

"On n'a pas toujours la main sur ces choses-là"

Ayant réussi à garder plusieurs cadres à l'issue d'une saison aboutie la saison passée, le président du RC Lens avance aujourd'hui qu'il n'est pas sûr de réussir le même exploit, malgré la qualification en Ligue des champions: "On n'a pas toujours la main sur ces choses-là. On a conscience de notre taille, et si des gros viennent pour des joueurs ou des membres du staff, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. On se prépare à ces éventualités."