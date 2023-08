Mercato: où en est Joaquin Correa, la future recrue de l'OM?

Pour renforcer son secteur offensif, l'Olympique de Marseille est en passe de conclure le transfert de Joaquin Correa. L'Argentin de 29 ans fait figure d'attaquant à relancer, après son dernier exercice peu flamboyant avec l'Inter Milan.

Après Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, tous trois débarqués à Marseille avant le coup d'envoi de la saison, l'OM est proche d'engager un nouvel élément offensif pour son flanc gauche: Joaquin Correa, 29 ans, l'Argentin de l'Inter Milan qui n'a pas confirmé en Lombardie les espoirs qui lui étaient prêtés lorsqu'il évoluait à la Lazio. Un accord de principe, sur la base d'un prêt avec option d'achat obligatoire, existe entre l'Olympique de Marseille et le joueur, sur le point de quitter le vice-champion d'Europe.

Une dernière saison à trois buts en championnat

L'été dernier, Joaquin Correa, prêté par la Lazio à l'Inter, sortait d'une saison à six buts en 26 matchs de Serie A avec le champion sortant, ce qui avait conduit les Nerazzurri à débourser 27 millions d'euros pour enrôler définitivement l'attaquant qui possède aussi la nationalité italienne.

Mais l'ailier de formation, quelque peu bridé par la formation en 3-5-2 de Simone Inzaghi, s'est souvent contenté du banc la saison passée. Titulaire à 16 reprises seulement (sur les 53 matchs toutes compétitions confondues joués par les Intéristes), Correa n'a pu surmonter la concurrence menée en attaque par Lautaro Martinez, Edin Dzeko et Romelu Lukaku.

En berne, ses statistiques ont affiché un total de quatre buts et trois passes à l'issue de la saison. Par ailleurs, sa dernière réalisation en championnat est vieille de près de dix mois : il faut remonter au 29 octobre 2022 et un succès de l'Inter (3-0) face à la Sampdoria, future lanterne rouge, pour retrouver trace d'un but de l'Argentin en Serie A.

La Lazio l'avait révélé aux yeux de l'Europe

Joaquin Correa n'est pas l'une de ces pépites à avoir tout éclaboussé très tôt, ni l'un de ces attaquants prolifiques à enchaîner les buts (il n'a jamais atteint la barre des 10 réalisations en championnat sur une saison). Arrivé en Europe - à la Sampdoria - à l'âge de 20 ans, l'attaquant formé à l'Estudiantes de La Plata est transféré à Séville, deux ans plus tard, puis à la Lazio, à 24 ans.

À Rome, il remporte la Coupe et la Supercoupe d'Italie en 2019, reste trois saisons où les deux dernières sont les plus convaincantes de sa carrière (10 buts et 3 passes TCC en 2019-2020, puis 12 buts et 5 passes en 2020-21), avant de gagner le Nord de l'Italie. Malgré quatre nouveaux trophées collectifs remportés (deux Coupes et deux Supercoupes), Correa n'a jamais confirmé individuellement. À 29 ans, l'OM lui tend les bras pour embraser de nouveau sa carrière.