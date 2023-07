OM: pourquoi Iliman Ndiaye a tout pour devenir le nouveau chouchou du Vélodrome

Accueilli comme une star par les supporters de l’Olympique de Marseille en attendant de s’engager avec le club phocéen, l’avant-centre sénégalais Iliman Ndiaye, supporter du club marseillais et doté d'étonnantes qualités balle au pied, a tout pour devenir l’idole du stade Vélodrome cette saison.

Et si l’OM tenait sa nouvelle star? Si l’on en juge par l’accueil réservé par les supporters marseillais à son arrivée à l’aéroport de Marignane, dans la nuit de dimanche à lundi, l’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye a déjà une très grosse cote d’amour. Il faut dire que celui qui devrait épauler Pierre-Emerick Aubameyang à la pointe l’attaque olympienne possède de solides arguments pour se mettre le stade Vélodrome dans la proche…

Il est supporter de l’OM...

"Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM." Cette déclaration d’amour d’Iliman Ndiaye à So Foot date du mois d’avril. Enfant, celui qui a grandi à Rouen, en Normandie, avant de passer par la préformation à l’OM (on y reviendra) s’est vu offrir par son papa sénégalais un maillot de l’Olympique de Marseille. Ça marque. Et quand son père lui a proposé un test au PSG ou à Marseille, le jeune Iliman n’a pas hésité un seul instant: "J’ai dit l’OM direct!" Depuis, Ndiaye est à fond derrière l’OM. D’Angleterre, où il a débuté sa carrière professionnelle, il n’a raté aucun match de l’Olympique de Marseille et loue le travail du président Pablo Longoria. Accueilli comme une star par les fans à l'aéroport de Marignane, celui qui va réaliser son rêve a pris le temps de partager un beau moment avec eux en reprenant le célèbre chant du Vélodrome "Aux armes". Un vrai fan on vous dit!

…où il a joué en préformation (et surtout fait le buzz)

Iliman Ndiaye a joué à l’Olympique de Marseille en préformation en U12. Il ne poursuivra pas jusqu’au bout sa formation avec le maillot phocéen, ses parents déménageant ensuite au Sénégal. Si son aventure marseillaise est de courte durée, Iliman réussit à attirer l’attention sur lui à travers une vidéo où il jongle en costume sur le parvis de la gare Saint-Charles. Une vidéo devenue alors virale et qui inonde les réseaux sociaux depuis que le Sénégalais est arrivé à Marseille.

C’est un vrai showman

Les supporters de Sheffield United se sont levés plus d’une fois pour le Sénégalais. Doté d’une belle pointe de vitesse et d’un sens du dribble étonnant, Iliman Ndiaye a toutes les qualités pour faire vibrer le Vélodrome. Un petit tour sur les vidéos Youtube compilant ses plus belles actions et ses plus beaux buts suffira à séduire les plus sceptiques, même si les défenses de Championship ne sont pas comparables avec celles de Ligue 1. L’intéressé dit s’être perfectionné au contact de son père, chorégraphe, qui l’entraînait beaucoup au dribble et au... freestyle ("des dribbles que je fais aujourd’hui sont liés à ses pas de danse"). Puis lors de son passage au Sénégal. "Je m’entraînais sur le sable. La plage, ça m’a aidé à m’endurcir, à contrôler le ballon sur des surfaces hostiles, ça a musclé mon jeu." Enfant, alors licencié au FC Rouen, il fait la Une du quotidien régional Paris-Normandie. Le titre : "Iliman, 10 ans, futur Zizou." Peu de temps après, on peut voir l'enfant prodige faire le show sur le plateau d’une émission de France 3 (voir ci-dessous). Ce sera désormais au stade Vélodrome de profiter de son talent.

Des buts, des "passes dé" et… la grinta

Puisque les dribbles n’ont jamais fait gagner une équipe, que les supporters marseillais se rassurent: Iliman Ndiaye sait aussi marquer et passer. En Championship, son bilan avec Sheffield United est de 14 buts et 11 passes décisives en 46 apparitions la saison passée. Ses essais infructueux à Chelsea ou Southampton n’ont pas entamé sa soif de marquer et de s’imposer en Angleterre, même s'il n'a jamais goûté la Premier League. "Après une séance, tout le monde l'a regardé et a dit: 'Ce gamin a quelque chose', se souvient Boreham Wood, en charge des jeunes de Sheffield, au micro de Sky Sports. Il faisait peur. Il défiait les défenseurs les plus expérimentés." En Angleterre, où on n’a jamais aimé les "plongeurs", les fans ont aussi adoré son état d’esprit. "On pouvait lui donner un coup de pied, il se relevait et repartait de l’avant", appuie Cameron Mawer, ancien directeur du centre de formation de Boreham Wood, où est passé l’attaquant sénégalais. Une grinta qui devrait aussi beaucoup plaire aux supporters de l’OM…