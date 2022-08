Mercato: où en est le PSG dans son opération dégraissage?

A deux semaines de la fin du mercato, le PSG n’a pas encore réussi à alléger son effectif dans les proportions espérées. De nombreux joueurs poussés vers la sortie sont encore là. Certains pourraient partir, mais cela semble plus compliqué pour d’autres. RMC Sport fait le point.

Quinze jours pour tout régler. Le mercato estival fermera ses portes dans deux grosses semaines, le 31 août au soir. Et le PSG est encore loin d’avoir bouclé son opération dégraissage. Depuis le début de l’été, seuls Arnaud Kalimuendo (Rennes, 20 millions d’euros), Alphonse Areola (West Ham, 9 millions d’euros) et Marcin Bulka (Nice, 2 millions d’euros) ont été vendus. Angel Di Maria (Juventus) et Xavi Simons (PSV Eindhoven) sont partis libres, alors que Georgino Wijnaldum (AS Rome) et Colin Dagba (Strasbourg) ont été prêtés. Pas vraiment l’exode massif espéré au printemps, lorsque la nouvelle direction a été intronisée.

Luis Campos et Antero Henrique ont encore un peu de marge pour régler d’autres dossiers. D’autant que le marché s’affole généralement dans les derniers jours (voire les dernières heures). Mais le temps presse tout de même à l’heure où Christophe Galtier souhaite disposer d’un groupe resserré, avec 25 joueurs maximum, et que trois autres recrues sont désirées (une par ligne). S’ils ne sont pas partis au lendemain de la fermeture du mercato (le 1er septembre), Paris sera obligé de réintégrer au groupe professionnel ses "indésirables", qui s’entraînent actuellement à part au Camp des Loges. En espérant qu’ils soient le moins nombreux possible…

Ils devraient partir

Eric-Junior Dina Ebimbe pourrait être le prochain à faire ses valises. Le milieu de terrain de 21 ans (sous contrat jusqu’en 2023) s’est mis d’accord avec l’Eintracht Francfort depuis la semaine dernière. Les deux clubs négocient l’indemnité de son transfert. Les discussions ont de bonnes chances d’aboutir concernant l’international Espoirs français.

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma, intronisé n°1 depuis l’arrivée de Galtier, Keylor Navas pourrait bientôt faire ses valises. Le gardien de 35 ans (sous contrat jusqu’en 2024) a donné son accord pour rejoindre Naples. Un possible prêt est évoqué pour le portier costaricain (107 sélections). Paris et le Napoli doivent encore se mettre d’accord.

Selonles informations de RMC Sport, Thilo Kehrer va signer à West Ham. Le défenseur de 25 ans (sous contrat jusqu’en 2023) fait l’objet d’une approche concrète du club londonien, en manque de défenseurs centraux. Son entraîneur, David Moyes, aimerait récupérer au plus vite l’international allemand (20 sélections), sur lequel Galtier ne compte pas.

Ils pourraient partir

La Juventus a manifesté son intérêt pour Leandro Paredes depuis plusieurs semaines. D’après les médias italiens, le milieu de terrain de 28 ans (sous contrat jusqu’en 2024) serait d’accord pour rejoindre la Vieille Dame. Reste à savoir si les deux clubs parviendront à s’entendre, pour un prêt ou un transfert. En attendant, l’international argentin (44 sélections, 4 buts) est utilisé par Galtier en ce début de saison.

Ander Herrera a multiplié les déclarations d’amour à Paris au début de l’été. Comme pour montrer son envie de rester. Mais au fil des semaines, le milieu de terrain (sous contrat jusqu’en 2024), écarté du groupe pro, a peut-être compris que son avenir passait par un nouveau challenge. Des sources espagnoles parlent d’un potentiel retour à l’Athletic Bilbao, où il a évolué entre 2011 et 2014. A voir si cette piste peut se concrétiser, sachant que le joueur de 33 ans jouit d’un très gros salaire au PSG.

Everton s’est positionné pour récupérer Idrissa Gueye, mais le dossier n’a pas connu d’avancée significative jusqu’à présent. Le milieu de terrain de 32 ans, qui s’entraîne lui aussi avec les "indésirables", est toujours à Paris, où son contrat court jusqu’en 2023. Et rien ne dit que l’international sénégalais (94 sélections, 7 buts) sera parti d’ici deux semaines.

C’est le dossier le plus compliqué à gérer. Le PSG souhaite clairement se séparer de Mauro Icardi. Christophe Galtier a même invité publiquement l’attaquant de 29 ans à se trouver une nouvelle équipe. Mais l’international argentin dispose d’un énorme salaire et de deux ans de contrat. Sa piètre saison passée a de quoi freiner les éventuels courtisans. Promu en Serie A, Monza étudie tout de même son profil mais la piste ne semble pas emballer le n°9 parisien. D’autres clubs ont été cités dans la presse européenne, sans que ça soit réellement avéré pour l’instant. Tant qu’Icardi est toujours là, Paris risque d’avoir du mal à finaliser le recrutement d’un attaquant supplémentaire.

Après avoir été prêté à la Real Sociedad en fin de saison dernière, Rafinha sait qu’il doit partir pour retrouver du temps de jeu. O Globo a récemment évoqué la possibilité d’un rebond au Brésil, où l’Atletico Mineiro serait prêt à l’accueillir. A condition que le milieu de terrain de 29 ans, qui compte 2 sélections avec la Seleçao, soit libéré de sa dernière année de contrat.

Le PSG a envoyé un message assez clair à Edouard Michut en ne le retenant pas dans le groupe Élite, qui regroupe les jeunes susceptibles de venir étoffer celui des professionnels. Le milieu de terrain de 19 ans (sous contrat jusqu’en 2025) pourrait donc faire ses valises, s’il trouve un point de chute intéressant. Le Celtic Glasgow paraissait intéressé le mois dernier, mais la piste semble s’être refroidie.

Ils ont très peu de pistes

Layvin Kurzawa a passé toute la saison dernière au placard. Et il pourrait y rester dans les prochains mois. Le latéral gauche de 29 ans (sous contrat jusqu’en 2024) ne semble avoir aucune piste concrète, même si une approche de Nice a été évoquée. Il faut dire que son important salaire et sa saison blanche ont de quoi freiner les potentiels intéressés.

Julian Draxler a l’air dans le même cas. Le milieu de terrain de 28 ans (sous contrat jusqu’en 2024), laissé de côté dès le début de la préparation, ne déchaîne pas les foules. Lui aussi est très bien payé dans la capitale et la faiblesse de ses dernières prestations n’en font pas un joueur désiré. A voir si l’international allemand (58 sélections, 7 buts) se contentera du Camp des Loges cette saison. Quitte à faire une croix sur la Coupe du monde 2022 au Qatar.