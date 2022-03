Viré de l'Ajax après un scandale sexuel, Overmars rebondit en Belgique

Parti de l'Ajax en février dernier en raison de "messages inappropriés" envoyés à plusieurs collègues féminines, Marc Overmars vient d'être nommé directeur sportif du club belge d'Antwerp.

Un rebond inattendu. Sans emploi depuis son départ de l'Ajax Amsterdam, Marc Overmars est devenu le nouveau directeur sportif du Royal Antwerp, en Belgique. Lors d'une conférence de presse donnée ce lundi, l'ancienne star de l'Ajax, d'Arsenal et du FC Barcelone n'a pas caché sa joie. "Je suis très heureux de rejoindre ce club et ce projet. C’est un défi très ambitieux, a-t-il déclaré. Ce qui a été construit ici en quelques années est impressionnant, il y a un réel potentiel dans ce club et cette ville qui aiment le football, avec un grand engouement populaire. J’ai hâte de commencer le travail et je vais m’installer à Anvers."

"Ce qui s'est passé ne se reproduira plus"

Après avoir envoyé des "messages inappropriés" à des collègues féminines, Marc Overmars avait démissionné de son poste de directeur sportif du club néerlandais. "Ce qui s’est passé ne se reproduira plus. C’est derrière moi, je veux tourner la page et ouvrir un nouveau chapitre. Cela n’a pas affecté les discussions avec l’Antwerp", a affirmé l'homme de 48 ans.

Quelques jours après le début du scandale, il avait fait part de sa "honte", avant de s'excuser pour avoir "dépassé les bornes". Un communiqué du club précise que des messages avaient été envoyés à "plusieurs femmes" sur une "période de temps étendue". Marc Overmars occupait le poste de directeur sportif depuis 2012 et avait pris une part de responsabilité dans les succès récents du club d'Amsterdam, notamment lors de son épopée européenne en Ligue des champions en 2019 (demi-finale) ou lors de sa finale en Ligue Europa en 2017.