Pays-Bas: la grosse somme que réclame l'Ajax à Overmars, parti en plein scandale sexuel

Marc Overmars, qui a démissionné de son poste de directeur sportif après l'envoi de "messages déplacés" à certaines collègues, doit régler 1,25 million d'euros à l'Ajax Amsterdam. L'équivalent de la somme perçue par l'ancien milieu de terrain lors de sa prolongation.

Une sortie par la petite porte. Ancienne gloire de l’Ajax Amsterdam, Marc Overmars (48 ans) a dû quitter le club et son poste de directeur sportif début février après un gros scandale. Sous couvert d'anonymat, plusieurs femmes ont déclaré avoir reçu de nombreux messages "déplacés", et même une "dick pic" (photo de pénis non sollicitée, ndlr) de l’ex-milieu de terrain. Face à l’ampleur prise par cette affaire, Overmars a présenté des excuses publiques, expliquant avoir "honte".

"Ce comportement est inacceptable. Je le vois maintenant aussi. Mais c'est trop tard. Je ne vois pas d'autre choix que de quitter l'Ajax", avait-il déclaré. Il va maintenant devoir sortir le chéquier. Car dans son dernier rapport financier publié vendredi, l’Ajax rapporte qu’il doit rembourser 1,25 million d’euros au club. Une coquette somme qui correspond à la prime touchée par Overmars au moment de sa récente prolongation de contrat. "Marc Overmars a décidé de démissionner. Le conseil de surveillance souligne qu'il n'y a pas eu de plan social et que l'indemnité de signature entièrement prépayée de 1,25 million d'euros doit être remboursée", précise l’Ajax.

Une enquête interne ouverte

Ailier de renom dans les années 1990, Overmars a remporté la Ligue des champions avec l'Ajax en 1995, ainsi que trois titres de champion des Pays-Bas (1994, 1995, 1996). Transféré ensuite à Arsenal, il a gagné le titre en Premier League en 1998, avant d'être cédé au FC Barcelone deux ans plus tard. Il occupait le poste de directeur sportif de l'Ajax depuis 2012 et avait pris une part de responsabilité dans les récents succès du club d'Amsterdam, notamment lors de son épopée européenne en Ligue des champions en 2019 (demi-finale) ou lors de sa finale en Ligue Europa en 2017. Son contrat avait été prolongé ces dernières semaines jusqu'en 2026.

"Il est de ma responsabilité d'aider nos collègues, avait réagi au moment de son départ le directeur général de l'Ajax Edwin van der Sar. Un climat de travail sûr est très important pour tout le monde à l'Ajax. Nous y accorderons encore plus d'attention dans un futur proche." Dans son rapport financier, l'actuel leader du championnat néerlandais indique avoir sollicité "une agence spécialisée" pour l'aider à prendre des mesures dans ce sens. Une enquête au sein du club a également été ouverte pour permettre d'avoir "un climat de travail plus sûr".