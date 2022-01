Mercato: Pallois prolonge à Nantes, Blas ne partira pas

Taulier de la défense du FC Nantes, Nicolas Pallois était en fin de contrat avec les Canaris. Ce mardi, le joueur de 34 a étendu son bail jusqu’en 2024. De son côté, Ludovic Blas ne devrait pas partir malgré les sollicitations.

Après le cauchemar de la saison dernière où le FC Nantes a réussi à se maintenir en Ligue 1 grâce aux matchs de barrage contre Toulouse, les pensionnaires de Ligue 1 traversent cette saison une période beaucoup plus tranquille sur le plan sportif.

Neuvièmes en championnat, les Canaris sont loin de la zone rouge avec 12 points d’avance sur le barragiste Lorient. Comme depuis son arrivée en 2017, Nicolas Pallois (34 ans) est un des cadres de l’effectif des Nantais. Cette saison ne fait pas exception, en témoigne ses 18 apparitions en Ligue 1. Toujours aussi solide, le défenseur central arrivait au terme de son contrat en juin 2022. Une situation délicate qui n’existe plus, le Français ayant prolongé son bail jusqu’en 2024.

"Le FC Nantes est un club que j’aime"

Sur le site du club, l’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a réagi à cette nouvelle: "Le FC Nantes est un club que j’aime et je suis très content de poursuivre l’aventure. Maintenant, il va falloir continuer à donner le maximum pour l’équipe, pour le club. Je me sens bien ici, ça se voit sur le terrain et l’envie de prolonger l’histoire était commune."

Avant le début de la saison en août dernier, Pallois avait donné à Ouest-France, la recette pour réaliser une saison meilleure que la dernière: "À Nantes, il n’y a pas de star, à moins que je me trompe. On a besoin d’un collectif fort, d’être ensemble à 200%. Personnellement, je suis là pour aider le groupe."

De son côté, Ludovic Blas (24 ans) ne devrait pas quitter le FCN cet hiver, malgré les sollicitations. Le milieu offensif souhaite se concentrer sur la fin de la saison avec Nantes avant de faire le point, pour envisager ou non un départ estival.