Nantes: ravi de l'arrivée de Messi en Ligue 1, Pallois ne va pas non plus "mal dormir la nuit"

Le défenseur du FC Nantes, Nicolas Pallois, exprime son bonheur de pouvoir se confronter à Lionel Messi en Ligue 1 cette saison. La perspective d'un duel avec le sextuple Ballon d'or ne semble pas l'angoisser outre mesure.

Le FC Nantes, qui a acquis son maintien en Ligue 1 lors du barrage face à Toulouse, affrontera le Paris Saint-Germain de Lionel Messi le week-end du 20-21 novembre au Parc des Princes pour le match aller. Nicolas Pallois, défenseur central des Canaris, estime que l’arrivée de la Pulga dans le championnat de France est une bonne chose.

"C’est une bonne chose pour le championnat de France. Après, je ne vais pas mal dormir parce qu’il arrive en Ligue 1, plaisante Pallois dans des propos cités par Ouest France. Quand on est joueur de foot, on a envie d’affronter les meilleurs. C’est pour ça qu’on fait ce métier. Tout le monde va le regarder mais il y a d’autres joueurs de grande qualité dans l’effectif parisien. En face, il faudra jouer collectif et être très solidaire."

"Je joue à Nantes et j’y suis très bien"

Nicolas Pallois, qui a rejoint le FC Nantes lors du mercato estival de 2016, est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le club et n’a toujours pas prolongé son contrat. S’il se sent bien en Loire-Atlantique, il ne court pas derrière une prolongation. "Il me reste une année de contrat et je ne cours pas à tout prix après une prolongation. À partir du moment où on fait du bon travail et qu’on donne tout, je pense qu’on est récompensé. Mais pour l’instant je joue à Nantes et j’y suis très bien", explique-t-il.



Ce week-end, en attendant le PSG de Messi, les hommes d’Antoine Kombouaré reçoivent le FC Metz pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1.