Mercato: Paredes aimerait rester au PSG si Luis Enrique est nommé entraîneur

De retour de prêt de la Juventus qui ne lèvera pas l’option d’achat, Leandro Paredes (28 ans) aimerait jouer sous les ordres de Luis Enrique s’il était nommé entraîneur du PSG. Le milieu argentin précise tout de même sur son avenir n’est pas "défini".

Leandro Paredes (28 ans) retrouvera la pelouse de la Bombonera, dimanche. Le milieu participera aux adieux à Boca Juniors de Juan Roman Riquelme, ancien joueur légendaire du club, puis vice-président. Mais Paredes ne prolongera pas l’aventure plus longtemps avec Boca Juniors, son club formateur. Interrogé par TyC Sports sur la possibilité d'y revenir, il a balayé cette hypothèse. "Aujourd'hui, ce n'est pas dans mon esprit de retourner à Boca, a-t-il expliqué. J'ai 28 ans, je suis jeune et je veux continuer en Europe. J'en ai parlé avec ma famille, mes amis et avec Roman (Riquelme, ndlr). Il m'a dit de continuer et de profiter. Peut-être plus tard."

"C'est un entraîneur de haut niveau, il a un nom et ce serait très important"

La suite de la carrière de l’Argentin est pour le moment assez floue après son prêt mitigé à la Juventus (39 matchs, 1 but) qui ne lèvera pas l’option d’achat. Il doit donc revenir au PSG où son contrat court jusqu’en 2024. Il précise ainsi que son avenir n'est pas "défini". "Je dois revenir à Paris. Je veux profiter des vacances, me reposer et profiter de ma famille et de mes amis", a-t-il ajouté avant d'expliquer les raisons de son départ l'été dernier. "J'étais heureux à Paris, mais j'avais besoin de jouer car la Coupe du monde approchait."

Il sera animé par la même motivation d’obtenir un temps de jeu conséquent cet été, condition imposée par le sélectionneur argentin Lionel Scaloni pour être appelé avec l’Albiceleste. "L'entraîneur a été très clair sur le fait qu'il veut que nous jouions, peu importe où, mais que nous soyons en bonne forme physique, nous avons une continuité et c'est la priorité de tout le monde", a-t-il expliqué.

Alors, Paredes anticipe et acte sa candidature auprès du possible prochain entraîneur du PSG: Luis Enrique. "S'il vient au club, j'aimerais rester, confie-t-il dans des propos rapportés par le média argentin Infobae. C'est un entraîneur de haut niveau, il a un nom et ce serait très important. Ils parlent tous en bien de lui. Fernando Gago et Daniele De Rossi (entraînés par Luis Enrique à l'AS Rome en 2011-2012, ndlr) m'en ont bien parlé, ça sera très bien le club. Cela sera très bien en général, pour le club et pour nous." Son cas sera l’un des nombreux chantiers de l’été à Paris.