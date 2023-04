Juve: la grosse colère d'Allegri contre Paredes... qui n'avait pas de maillot au moment d'entrer en jeu

Massimiliano Allegri est entré dans une rage folle au moment de faire entrer Leandro Paredes en jeu jeudi soir en quart de finale aller de Ligue Europa. Visiblement surpris de voir son coach faire appel à lui, le milieu de terrain argentin n’avait pas de maillot à enfiler… car il l’avait donné à un supporter.

Voilà qui ne devrait pas arranger les relations entre Massimiliano Allegri et Leandro Paredes. Alors que le ton était déjà monté entre les deux hommes en début de semaine à l’entraînement, le milieu de terrain argentin de la Juventus Turin s’est attiré les foudres de son coach jeudi soir lors du quart de finale aller de Ligue Europa entre la Vieille Dame et le Sporting (victoire 1-0).

À la 83e minute, Allegri souhaite faire entrer Paredes en jeu à la place de Manuel Locatelli. Problème: le joueur prêté par le PSG n’a pas de maillot et doit filer en vitesse aux vestiaires pour en récupérer un, sous le regard interloqué de Paul Pogba, censé faire son entrée sur la pelouse en même temps que lui. Le champion du monde 2018 est contraint d’attendre sur le bord du terrain.

Paredes était persuadé qu'il n'allait pas entrer en jeu

Quand il se rend compte que Paredes n’est pas prêt, Allegri entre dans une rage folle et se met à hurler pour extérérioriser sa colère. Et la raison rapportée par la presse italienne, dont Tuttosport, ne plaide pas la cause de l’Argentin: ce dernier, persuadé qu’il n’allait pas mettre un pied sur la pelouse, aurait en effet… donné son maillot à un supporter. Paredes et Pogba sont finalement entrés en jeu à la 85e, soit avec deux minutes de retard.

Allegri fou de rage contre Paredes © RMC Sport

Selon la Gazzetta dello Sport, Leandro Paredes avait laissé exploser sa colère contre son entraîneur lundi à l’entraînement. L’Argentin dénonçait son faible temps de jeu avec la Juventus. Déjà nerveux lors de l’entraînement, il était rentré parmi les derniers aux vestiaires, le visage fermé en passant devant son entraîneur. Après avoir contenu sa rancœur face aux spectateurs, il aurait engagé un vif échange avec le technicien en lui reprochant notamment sa faible utilisation (25 matchs, dont 11 titularisations).

En conférence de presse mercredi, à la veille de défier le Sporting en quart de finale aller de la Ligue Europa, Allegri était revenu sur cet épisode en cherchant à dédramatiser le plus possible. "Je fais mes choix pour le bien de l’équipe, même si me trompe parfois, peut-être, s’est justifié le technicien italien. Mais je fais confiance aux joueurs, ils se tiennent prêts, et ils ont tous eu du temps de jeu cette saison. Je suis content de sa réaction, ça veut dire qu’il veut bien faire pour la fin de saison." Pas sûr qu’il tienne le même discours après l’incident de jeudi soir.