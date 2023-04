Mercato: pas de réunion prévue entre le Barça et Messi, malgré sa présence à Barcelone

Selon Sport, aucune rencontre n’est prévue entre Lionel et Messi et le Barça dans les prochains jours. L’attaquant argentin est actuellement à Barcelone, où il profite du temps de repos accordé par le PSG à ses joueurs.

Lionel Messi est actuellement à Barcelone. Et forcément, ça fait beaucoup parler. L’attaquant argentin est venu profiter des jours de repos accordés par le PSG à ses joueurs après la victoire à Angers, vendredi en Ligue 1 (1-2). Le champion du monde 2022 a débarqué avec sa famille et de nombreux bagages, qui n’ont pas manqué d’alimenter les rumeurs sur son possible retour au Camp Nou.

En fin de contrat dans deux mois, le septuple Ballon d’or n’a pas encore annoncé où il jouera la saison prochaine. De quoi enflammer les socios, qui rêvent de voir revenir le meilleur joueur de l’histoire du Barça, deux ans après son départ à Paris. Le nom de la Pulga est d’ailleurs régulièrement scandé dans l’antre du club blaugrana ces dernières semaines. Mais selon Sport, Leo Messi n’aurait pas prévu de rencontrer les dirigeants barcelonais durant son court voyage. Aucun rapprochement ne serait à l’ordre du jour.

Messi devrait voir certains anciens coéquipiers

Le crack de 35 ans compterait surtout profiter de son temps libre dans la maison qu’il a conservée en Catalogne. Selon Revelo, Messi devrait tout de même revoir certains de ses amis et anciens coéquipiers du Barça avant de rentrer en France. L’occasion de discuter un peu de son avenir?

En attendant de prendre sa décision, le n°30 va se concentrer sur sa fin de saison avec Paris. A six journées de la fin, le club de la capitale est en tête de la Ligue 1, avec 8 points d’avance sur l’OM et 9 points sur Lens. Les joueurs de Christophe Galtier ont rendez-vous avec Lorient, dimanche au Parc des Princes (17h05). Pour se rapprocher un peu plus du onzième sacre de l’histoire du PSG, qui constituerait record dans l’Hexagone.