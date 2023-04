Mercato: Randal Kolo Muani, l’autre envie du PSG

La direction sportive du Paris Saint-Germain veut absolument recruter un avant-centre pour la saison prochaine. Si Victor Osimhen (Naples) est la priorité de Luis Campos, le profil de Randal Kolo Muani (Francfort) est très apprécié à Doha, selon nos informations. Le PSG pourrait se positionner sur l’international français.

Son entrée en demi-finale, avec un but en prime contre le Maroc, et surtout sa finale de Coupe du monde, ont braqué les projecteurs sur lui. Tous les dirigeants du Paris Saint-Germain ont pu apercevoir au Qatar, cet hiver, les qualités de Randal Kolo Muani (24 ans). Et selon nos informations, le nom de l'ancien Nantais revient souvent chez les décideurs qatariens, qui voient d’un bon œil le fait d’attirer les meilleurs Français. Le vivier est énorme et ils en ont eu la preuve au cours de la compétition.

Contact établi

Des premiers contacts avec l'attaquant de Francfort ont été noués, mais il n’y a pas encore le début d’un accord. Et le joueur n’est pas pressé. Car les prétendants sont là. Manchester United (que les Qatariens veulent acheter) aimerait le recruter. Le Bayern Munich, qui a aussi pour priorité d’attirer un numéro 9 cet été, le surveille de très près. D’autres clubs pourraient entrer dans la danse dans les prochaines semaines.

Kolo Muani est conscient que sa progression passe par le fait de joueur la Ligue des champions régulièrement. De son côté, Francfort n’est pas fermé à l’idée de le voir partir mais seulement si les conditions sont réunies. A défaut d’obtenir 100 millions d’euros, les dirigeants veulent en faire le transfert le plus cher de l’histoire du club allemand. Il faudra nécessairement aller au-delà des 60 millions d’euros de Luka Jovic, transféré au Real Madrid à l’été 2019.

Kolo Muani, la piste de Doha?

A priori, les moyens du PSG ne devraient pas être restreints par le fair-play financier et l’enveloppe à disposition, encore inconnue du conseiller sportif Luis Campos, sera sans doute conséquente. Ce qui lui donne des ambitions. Le Portugais aura-il le dernier mot sur les futurs changements qui se préparent au club ? Ce n’est pas sûr. D’ailleurs, les éléments les plus actifs sur le dossier Kolo Muani se trouvent à Doha, même si Luis Campos apprécie beaucoup le Français.

La priorité de l’homme fort du sportif parisien reste Victor Osimhen (Naples) qui est séduit par le projet mais qui attend d’y voir plus clair. Harry Kane (Tottenham) a lui tous les atouts de l’attaquant de surface, recherché par Luis Campos, capable d’empiler les buts. L’une des prérogatives pour les nouveaux joueurs sera l’identification au projet. Les Français ayant déjà une expérience à l’étranger sont particulièrement appréciés mais ce n’est pas la seule condition, comme Luis Campos a pu le rappeler à ses interlocuteurs. En attendant d’en savoir plus sur son avenir, "RKM" continue d'enchaîner les buts (13) et les passes décisives (10) en Bundesliga. C’est actuellement le joueur le plus décisif du championnat allemand.