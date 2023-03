Mercato: Patrick Vieira viré de Crystal Palace, qui n'a pas gagné en 2023

Patrick Vieira a été démis de ses fonctions d'entraîneur de Crystal Palace ce vendredi. Le club londonien, 12e de Premier League, n'a gagné aucun match depuis le début de l'année.

L'aventure n'aura duré qu'un an et demi. Patrick Vieira (46 ans) n'est plus l'entraîneur de Crystal Palace, qui a annoncé ce vendredi son départ. La faute à une série de douze matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, qui dure depuis le début de l'année (le dernier succès remonte au 31 décembre). Le club n'a pas encore nommé de remplaçant, ni annoncé d'intérimaire.

"C'est avec un immense regret que cette décision difficile a été prise, déclare le président Steve Parish. Finalement, les résultats de ces derniers mois nous ont placés dans une position précaire en championnat et nous avons estimé qu'un changement était nécessaire pour nous donner les meilleures chances de conserver notre statut en Premier League". Crystal Palace remercie néanmoins Patrick Vieira pour son "impact significatif" et la demi-finale de FA Cup obtenue l'an dernier.

22 victoires en 74 matchs

Le champion du monde 1998 avait rejoint Crystal Palace à l'été 2021. Son bilan est de 22 victoires, 24 nuls et 28 défaites en 74 matchs. Son équipe s'est classée 12e de Premier League la saison passée.

Patrick Vieira, illustre milieu d'Arsenal, était retourné en Angleterre après avoir été débarqué de l'OGC Nice en décembre 2020 après 18 mois accomplis. Il s'agissait alors de sa troisième expérience d'entraîneur, après avoir pris en main le New York City FC aux États-Unis (2016-2018) et la réserve de Manchester City (2013-2015).