EN DIRECT - Mercato: comment Osimhen va encore rapporter plusieurs millions à Lille

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions sont terminés et les équipes déjà éliminées vont rapidement chercher à corriger les choses en recrutant pour la prochaine saison. Le mercato estival n'est pas encore ouvert que les rumeurs se multiplient déjà. Et en particulier autour des stars dont les contrats s'achèveront au mois de juin comme Lionel Messi, Sergio Ramos, Adrien Rabiot ou encore Marcus Thuram et Ilkay Gundogan. Toutes les infos et rumeurs de transferts sont à retrouver dans le direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.

RMC Sport