Mercato: plus de deux milliards d'euros dépensés en Premier League, nouveau record

La Premier League a établi un nouveau record cet été sur le marché des transferts avec 2,24 milliards d’euros dépensés. C’est la seule ligue majeure avec une balance largement négative, puisque le championnat anglais a vendu pour "seulement" 884 millions d’euros.

Nouvel été, nouveau record sur le marché des transferts pour la Premier League. Au Royaume-Uni, on évoque la barre symbolique des deux milliards de livres dépensés, frôlée cette année par les clubs 20 clubs du championnat anglais qui ont lâché environ 2,24 milliards d’euros, soit trois fois plus que la Serie A, le deuxième championnat le plus dépensier cet été (749 millions d’euros).

Le précédent record, déjà détenu par la Premier League et qui s’élevait à 1,68 milliard d’euros en 2017, est largement battu. Huit des dix plus gros achats de l’été sont l’œuvre de clubs anglais : Antony, qui a signé à Manchester United pour 95 millions d’euros, tient la tête, devant Fofana (Chelsea, 80 millions), Nuñez (Liverpool, 75 millions), Casemiro (Manchester United, 70 millions), Isak (Newcastle, 70 millions), Cucurella (Chelsea, 65 millions), Haaland (Manchester City, 60 millions) et Richarlison (Tottenham, 58 millions).

La Ligue 1 bonne élève

Mais au-delà de l’ahurissant total des dépenses, c’est la balance entre arrivées et départs qui interpelle. Avec "seulement" 884 millions d’euros de ventes, la Premier League affiche un solde négatif de 1,35 milliard d’euros. Parmi les dix championnats les plus dépensiers d’Europe, seuls trois autres ont un solde négatif, et dans des proportions incomparables : la Süper Lig turque (4,77 millions d’euros), la Série A (6,91 millions) et la Liga (52,44 millions).

La Ligue 1, avec 557 millions d’euros de ventes, est le troisième championnat à avoir le plus sorti le chéquier durant l’été. Mais elle a aussi vendu pour près de 600 millions d’euros, avec Aurélien Tchouaméni parti au Real Madrid pour 80 millions d’euros, le troisième plus gros transfert du mercato, et une flopée de joueurs partis justement en Premier League comme Paqueta (West Ham, 43 millions), Botman (Newcastle, 37 millions), Aguerd (West Ham, 35 millions), Onana (Everton, 35 millions) ou Doucouré (Crystal Palace, 22 millions).

Les arrivées, elles, ont été raisonnables : Vitinha, acheté pour environ 42 millions d’euros par le PSG, est la plus grosse recrue de l’été. Comme souvent, c’est le club de la capitale qui a fait les plus gros achats, avec Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanches et Nordi Mukiele, en plus de Nuno Mendes, dont l’option d’achat a été officiellement levée cet été.

Le Portugal et les Pays-Bas excellents vendeurs

Chez les clubs vendeurs, les Portugais restent des références. Benfica avec Darwin Nuñez, Roman Yaremchuk (Bruges, 16 millions) et Everton (Flamengo, 13 millions) ; Porto avec Vitinha (PSG, 42 millions) et Fabio Vieira (Arsenal, 35 millions) ; et le Sporting avec Matheus Nunes (Wolves, 45 millions) et João Palhinha (Fulham, 20 millions) en plus de l’option d’achat levée pour Nuno Mendes (PSG, 38 millions) ont fait de gros bénéfices.

Au total, le championnat portugais a vendu pour 431 millions d’euros, à peine moins que la Liga par exemple (453 millions), pour seulement 170 millions d’euros d’achats. Autre exemple aux Pays-Bas, où plusieurs gros départs ont été enregistrés avec Antony, Lisandro Martinez, Sébastien Haller, Luis Sinisterra, Ryan Gravenberch ou Tyrell Malacia (361 millions d’euros de ventes au total). Et là encore, comme souvent, c’est surtout la Premier League qui a acheté.