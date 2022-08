Premier League: Haaland se balade, Arsenal continue son sans-faute

Manchester City a écrasé Nottingham Forest (6-0), mercredi soir lors de la 5e journée de Premier League, avec notamment un triplé de Erling Haaland. Arsenal a enchaîné une cinquième victoire en autant de matchs, alors que Liverpool a arraché un succès à la dernière seconde.

Haaland, Alvarez et City se baladent

Les Cityzens ont fait ça vite et bien : en 38 minutes seulement, Erling Haaland a inscrit un triplé pour éteindre les espoirs de Nottingham Forest et assurer une soirée tranquille à Manchester City. Servi à trois reprises en pleine surface, avec un peu de réussite sur le deuxième but, le Norvégien en est désormais à neufs buts en Premier League, dont deux triplés, après seulement cinq journées.

Après la pause, João Cancelo et surtout la pépite argentine Julian Alvarez, auteur d’un doublé pour sa première titularisation en championnat, ont aggravé le score (6-0). Tout va bien pour les hommes de Guardiola, invaincus cette saison et dont l’attaque scintille, avec 19 pions inscrits depuis le coup d’envoi de la saison.

Arsenal s’impose dans la douleur et reste leader

Les Gunners auraient franchement pu se faciliter la tâche avec un peu plus de réalisme. Gabriel Jesus, une nouvelle fois omniprésent, a certes ouvert le score en première période, mais les joueurs de Mikel Arteta auraient dû se mettre à l’abri compte grâce à leurs très nombreuses situations dangereuses. Finalement, ils sont restés une proie atteignable pour Aston Villa.

Sur un corner direct de Douglas Luiz qui aurait pu être être refusé compte tenu de l’obstruction devant Aaron Ramsdale, les hommes de Steven Gerrard sont d'ailleurs revenus au score et ont cru accrocher un point. Sauf que trois minutes plus tard, Gabriel Martinelli a remis Arsenal devant au tableau d’affichage (2-1). Cinq victoires en cinq matchs cette saison, les Gunners poursuivent leur sans-faute et conservent la tête de la Premier League.

Liverpool arrache la victoire à la dernière seconde

On pensait que les Reds n'arrivaient pas à enchaîner. Après leur carton historique contre Bournemouth ce week-end (9-0), les hommes de Jürgen Klopp ont buté à domicile sur Newcastle pendant 97 minutes. Ils ont même concédé l'ouverture du score face à Alexander Isak. Le Suédois disputait son premier match depuis son arrivée à Newcastle, et il a même pensé doubler la mise à l'heure de jeu, avant que son but soit refusé pour un hors-jeu.

Mais quelques minutes plus tard, comme une punition, Roberto Firmino a remis Liverpool dans le sens de la marche en égalisant sur une passe de Mohamed Salah. Et à la 98e minute d'un match qui ne devait compter que cinq minutes de temps additionnel, sur un dernier corner terminé par un gros cafouillage, Fabio Carvalho a offert la victoire à Liverpool. Les Reds restent à sept points d'Arsenal et cinq de Manchester City.

Tottenham accroché dans le derby

Jusqu'ici, même si c'était parfois laborieux, Tottenham suivait le rythme de Manchester City, dans le sillage d'Arsenal. Mais les Spurs ont connu un faux-pas ce mercredi à stade olympique de Londres, face à West Ham. Thilo Kehrer, qui vit un début d'aventure difficile en Angleterre, avait pourtant donné l'avantage à Tottenham sur un but contre son camp.

Mais en deuxième période, Tomas Soucek a remis les Hammers à hauteur. En toute fin de match, les Spurs ont même été proches de s'incliner face à la pression de West Ham (1-1). Au classement, les coéquipiers de Harry Kane restent toutefois sur le podium, derrière le duo Arsenal-City.