PSG-HAC: Mbappé déjà buteur, Kang-In Lee blessé... ce qu'il faut retenir de la première de Luis Enrique

Pour le premier match de Luis Enrique sur le banc parisien, le PSG s'est imposé face au Havre vendredi au PSG Campus (2-0). Kylian Mbappé déjà buteur, Kang-In Lee sorti sur blessure, les débuts difficiles pour Asensio... Voici ce qu'il faut retenir du premier match de préparation des Parisiens.

Le 4-3-3, système privilégié

Pour cette première rencontre amicale au Campus PSG, Luis Enrique a décidé de faire jouer deux équipes bien distinctes. Mais un système se dégage: le 4-3-3. Sans Gianluigi Donnarumma, cambriolé la nuit dernière, Alexandre Letellier a disputé 70 minutes (25 minutes pour Navas). Dans le premier acte, le technicien espagnol a choisi d'aligner quatre recrues, avec Marco Asensio en pointe, Kang-In Lee à droite, Lucas Hernandez en charnière aux côtés de Danilo, capitaine, et Manuel Ugarte en 6. Au retour des vestiaires, l'ancien sélectionneur de la Roja a donné du temps de jeu aux jeunes (Ndour, Ethan Mbappé, Nhaga, Lemina) tout en gardant son système en place. Si les Parisiens ont eu le ballon, certaines connexions et les automatismes sont encore à parfaire.

La composition du PSG en 1ère mi-temps : Letellier - Hakimi, Danilo, Hernandez, Kurzawa - Ugarte, Fabian Ruiz, Zaïre-Emery - Lee, Asensio, Gharbi

2e mi-temps: Navas - Sanches, Marquinhos, Skriniar, Nhaga - Vitinha, Cher Ndour, E. Mbappé - Lemina, Ekitike, Gharbi (K. Mbappe)

>> Revivez PSG-Le Havre

Déjà buteur, Kylian Mbappé a joué pour la première fois avec son frère Ethan

Ils ont démarré le match tous les deux sur le banc, avant de le finir sur le pré. Ethan et Kylian Mbappé ont disputé leur première partie ensemble sous le maillot du PSG. Le plus jeune, entré à la pause, s'est positionné en 6. Avec son pied gauche, il a été le fer de lance du milieu parisien au retour des vestiaires et s'est montré décisif sur plusieurs replis défensifs. De son côté, l'attaquant a remplacé Ismaël Gharbi à la 65e. Déjà très vif à gauche, le champion du monde 2018 a déjà ouvert son compteur pour cette saison, en inscrivant le deuxième but du PSG d'un plat du pied droit en toute fin de match pour sceller le succès du club de la capitale (2-0). Le tout sous le regard enjoué de son petit frère.

Kang-In Lee blessé

Titulaire pour ses grands débuts avec Paris, le Sud-Coréen s'est rapidement mis dans le tempo du match. Très en jambe et habile avec le ballon, il a tenté de faire la différence dans les petits espaces pour servir ses compères de l'attaque dans de bonnes conditions. Parisien le plus en vue en première période, il a dû quitter ses partenaires juste avant la pause, touché à une cuisse.

Ndour passeur décisif, Asensio très discret

Six recrues ont fait leurs débuts sous le maillot parisien ce vendredi (quatre en première période, deux en seconde). Et tous ont connu des fortunes diverses. Si Kang-In Lee s'est montré intéressant jusqu'à sa sortie, Lucas Hernandez n'a pas réellement été mis à contribution par les attaquants havrais. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte a eu très peu de déchet mais aussi peu de prises de risques vers l'avant. Devant, Marco Asensio a eu peu d'occasions - et de ballons - à se mettre sous la dent mais a obligé Desmas à une parade à la demi-heure de jeu. Entré à la pause, Cher Ndour a été passeur décisif pour Kylian Mbappé.

Et maintenant, le Japon

Après ce premier succès, le club de la capitale s'envole samedi au Japon pour une tournée estivale (24 juillet-2 août), similaire à celle effectuée l'an dernier. Le PSG doit y affronter l'équipe saoudienne de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr, le 25 juillet à Osaka, puis l'équipe locale du Cerezo le 28, avant un dernier match contre l'Inter Milan, finaliste de la Ligue des champions, le 1er août à Tokyo.



Il disputera également une rencontre en Corée du Sud trois jours plus tard face au vice-champion de Corée Jeonbuk Hyundai dans le cadre du transfert de son milieu offensif Lee Kang-in.