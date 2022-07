Mercato: pourquoi Caqueret a encore prolongé d'une saison avec l'OL ce lundi

Déjà prolongé jusqu’en 2026 en mai dernier, Maxence Caqueret a ajouté un an à son contrat avec l’OL, a annoncé le club rhodanien ce lundi. Une prolongation prévue dans le deal conclu il y a quelques semaines.

Maxence Caqueret s’inscrit (encore un peu plus) sur la durée à l’Olympique Lyonnais. Après avoir déjà été prolongé de trois ans en mai dernier, l’international espoirs français ajoute un an à son contrat et est désormais lié au club rhodanien jusqu’en 2027. Il s'agit d'une prolongation automatique prévue dans le deal conclu il y a quelques semaines.

Lancé en janvier 2019 par Bruno Genesio, le jeune milieu axial de 22 ans compte 90 matchs à son actif sous le maillot de l’OL. Il a distribué cinq passes décisives, mais n'a marqué qu'une fois, en 2020 contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France.

Un duo "made in OL" avec Tolisso ?

Titulaire avec Peter Bosz et passé devant Houssem Aouar dans la hiérarchie du milieu de terrain, Caqueret a été absent des pelouses plus d’un mois entre avril et mai à cause d'une blessure à un genou. La saison prochaine, il devrait former un duo "made in OL" dans l’entrejeu lyonnais à la suite du grand retour de Corentin Tolisso.