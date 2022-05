OL: Caqueret prolonge son contrat de trois ans

L'OL a officialisé mercredi la prolongation de contrat de Maxence Caqueret. Le milieu de terrain français de 22 ans, formé au club, est désormais engagé jusqu'en juin 2026.

Dans sa lettre aux supporters, Jean-Michel Aulas exprimait sa volonté de le prolonger pour que "l'ADN de la formation lyonnaise soit le maître mot de l'avenir". Vingt-quatre heures plus tard, c'est chose faite. L'Olympique Lyonnais a annoncé mercredi la prolongation pour trois ans de Maxence Caqueret, désormais engagé jusqu'en juin 2026. Le milieu de terrain français de 22 ans, formé au club, était auparavant sous contrat jusqu'en 2023.

"Au club depuis plus de 10 ans maintenant, Maxence Caqueret, qui a connu une trajectoire ascendante à l’OL et porté le brassard de capitaine à de nombreuses reprises chez les jeunes, a choisi de privilégier son club formateur pour poursuivre sa carrière au plus haut niveau", se félicite l'OL dans un communiqué, publié à quelques minutes d'une conférence de presse avec Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou.

"Milieu de terrain complet, doté d’une bonne vision du jeu et capable de répéter les efforts, Maxence Caqueret s’était notamment révélé lors du Final 8 de Lisbonne en août 2020, ajoute le club. Modèle de réussite, le joueur issu de la génération 2000 a su s’imposer depuis au cœur du jeu lyonnais, multipliant les grandes performances".

Un intérêt de l'AC Milan

Cette officialisation était attendue: RMC Sport avait annoncé un accord entre les deux parties la semaine passée, bien que l'AC Milan ait fait part de son intérêt en cours de saison. Ce qui est d'ailleurs évoqué par l'OL dans son annonce: "L’Olympique Lyonnais se réjouit du choix de Maxence Caqueret, sollicité par de nombreux clubs, qui a souhaité s’inscrire dans la durée avec son club formateur afin de franchir un nouveau palier, aux côtés notamment de Rayan Cherki, Malo Gusto, Castello Lukeba et Bradley Barcola, tous issus également de l’Academy".

Lancé en janvier 2019 par Bruno Genesio, l'international Espoirs compte à présent 88 matchs à son actif. Il a distribué cinq passes décisives, mais n'a marqué qu'une fois: c'était en 2020, contre Bourg-en-Bresse en Coupe de France.