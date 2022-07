OL: "Il ne répond pas", la tristesse d’Aulas après le départ de Juninho

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, reconnaît lundi dans les colonnes du Progrès qu’il a tenté de renouer le contact avec son ex-directeur sportif, Juninho. Mais le Brésilien qui a décidé de quitter prématurément Lyon en décembre dernier ne répond pas à ses sollicitations.

Il y a des séparations plus douloureuses que d’autres… A l’Olympique Lyonnais, le départ de Juninho fin 2021 a fortement marqué le président des Gones, Jean-Michel Aulas. Après avoir été l’un des grands artisans des sept titres de champion de France conquis par l’OL dans les années 2000, le Brésilien était revenu dans le Rhône avec le costume de directeur sportif. Un échec.

"Comme un enfant qui vous quitte"

En froid avec Rudi Garcia et en dépit de rapports plus cordiaux avec Peter Bosz, l’ex-milieu de terrain de la Seleçao finit par claquer la porte au mois de décembre. "C’est mieux pour que le club prépare déjà la suite, et j’ai aussi besoin d’arrêter", glisse-t-il avant de partir.

Dur à avaler pour JMA. Même sept mois plus tard. "C’est comme un enfant qui vous quitte, confie le président lyonnais lundi dans les colonnes du Progrès. J’ai tout fait, j’ai essayé de reprendre contact, pour Noël, pour le jour de l’An, pour son anniversaire (le 30 janvier). Mais il ne répond pas." La rancœur reste visiblement tenace dans l’esprit de Juni.