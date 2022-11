Mercato: prêté par Schalke, Amine Harit appartient désormais à l’OM

En jouant dimanche soir contre l'OL, Amine Harit a fait sa 15e apparition avec l'OM cette saison. Ce qui veut dire qu'il devient "définitivement" marseillais, ainsi que le prévoyait le prêt négocié avec Schalke 04. L'information a été confirmée à RMC Sport par le club phocéen.

Depuis dimanche soir et la victoire phocéenne contre Lyon (1-0), Amine Harit n’est plus un joueur uniquement prêté à l’OM par Schalke 04. L’international marocain de 25 ans avait en effet dans son contrat une clause stipulant qu’à partir de 15 matchs effectués sous le maillot ciel et blanc (en étant titulaire ou en entrant en jeu), il devenait "définitivement" marseillais.

Or, Harit a donc atteint ce nombre de matchs lors de l'Olympico (9 apparitions en Ligue 1 et 6 en Ligue des champions), ce qui déclenchera automatiquement un contrat à venir de quatre ans, à partir de l'été prochain, et jusqu’en juin 2027. Amine Harit appartient donc à l’Olympique de Marseille, information confirmée à RMC Sport par le club phocéen.

Le principal intéressé a d'ailleurs posté un tweet imagé quelques minutes après la publication de notre article.

L'option d'achat est d'environ 5 millions d'euros

Selon plusieurs sources, l’option d’achat auprès de Schalke s’élève à environ 5 millions d’euros, ce qui représente donc une très bonne opération pour l’OM, surtout qu’Amine Harit est rapidement devenu un homme de base du système offensif d’Igor Tudor.

La saison passée, Amine Harit avait disputé 34 matchs avec Marseille, pour 5 buts et 4 passes décisives.