OM: Harit "prêt" à remplacer Payet, mais il n’est "pas encore fini"

L’OM se déplace sur la pelouse d’Angers vendredi. A la veille de ce match d’ouverture de la 9e journée de Ligue 1 (21 heures), Amine Harit s’est estimé capable de reprendre le flambeau footballistique de Dimitri Payet à Marseille. Clamant toutefois que le Réunionnais n’avait pas encore dit son dernier mot.

Indispensable sous Jorge Sampaoli, Dimitri Payet est moins en vue cette saison avec l’Olympique de Marseille sous les ordres d’Igor Tudor. Le numéro 10 olympien n’a pris part qu’à 7 rencontres, seulement 3 comme titulaire, et ne semble pas intouchable dans l’esprit de l’entraîneur croate.

A tel point que le Réunionnais de 35 ans voit son statut à l’OM questionné, comme ça a été le cas jeudi en conférence de presse à la veille d’Angers-OM (21 heures). Présent face aux médias, son coéquipier Amine Harit s’est vu demander s’il s’estimait prêt à remplacer dans les mois à venir le Réunionnais.

>> Revivez la conférence d'Harit et Tudor avec notre live

"Ses mots l’année dernière m’avaient touché"

Ce dernier avait en effet, la saison dernière, fait de lui son héritier le plus légitime à son poste. Sans se défiler, Amine Harit a assuré qu’il se sentait si besoin "prêt à le remplacer", avant de tancer: "Mais il n’est pas encore fini!".

"Ses mots l’année dernière m’avaient touché, a-t-il confié. On sait ce qu’il représente à Marseille, et ce qu’a été sa carrière jusqu’ici. C’est une personne très importante dans le vestiaire. (…) Il n’a pas eu énormément de temps de jeu ces dernières semaines, mais il est très professionnel. J'apprends de lui, et si j'ai la chance dans les prochaines années de le remplacer à l'OM, ce serait magnifique pour moi. Mais il n’est pas encore parti!"