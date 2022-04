Proche de signer avec le Dynamo Kiev en Ukraine, il rejoint finalement le Lokomotiv Moscou en Russie

Marko Rakonjac, attaquant du FK Cukaricki en Serbie, était proche d'un transfert au Dynamo Kiev avant la guerre en Ukraine. Le deal ne se faisant plus pour des raisons évidentes, l'international monténégrin a finalement rejoint... le Lokomotiv Moscou ce vendredi en Russie.

Un sacré retournement de situation. Alors qu'il était tout proche de s'engager avec le Dynamo Kiev, Marko Rakonjac, attaquant du FK Cukaricki dans le championnat serbe, a finalement été transféré... au Lokomotiv Moscou ce vendredi.

L'international monténégrin signe un contrat pour quatre ans dans le club russe contre deux millions d'euros, et devient au passage le premier joueur étranger à rejoindre le championnat russe depuis le début de l'invasion en Ukraine.

"Le Lokomotiva est un grand club"

Selon plusieurs sources, le joueur devait pourtant rejoindre le Dynamo Kiev avant la reprise du championnat ukrainien le 25 février. Mis à mal par l'invasion russe en Ukraine, le deal échoue et le numéro 9 se tourne alors... vers la Russie et le Lokomotiv. Un transfert manqué que ne doit donc pas regretter le Dynamo Kiev, actuellement en en tournée pour jouer des matchs caritatifs à travers l'Europe.

De son côté le joueur n'a pas commenté ce transfert assez étonnant moralement parlant. "Je ressens un grand plaisir, a-t-il déclaré au moment de sa signature. Le stress n'existe plus, j'ai réussi à le surmonter. J'ai suffisamment mûri et je suis prêt à relever tous les défis qui m'attendent à l'avenir. Le Lokomotiva est un grand club, il me donne assez de motivation et d'encouragement pour être encore meilleur."

"Marko était dans le collimateur de plusieurs clubs européens depuis un certain temps, je suis donc particulièrement heureux qu'il ait accepté l'offre de rejoindre le Lokomotiv, a déclaré l'Allemand Thomas Corn, directeur sportif du club qui a succédé à Ralph Rangnik, sans préciser que le club ukrainien avait un accord avec le jeune de 22 ans. Il correspond exactement au profil que nous recherchions. Marko est constamment appelé dans les équipes nationales de son pays, il démontre les qualités nécessaires à un attaquant et marque des buts. J'espère qu'au cours de la nouvelle saison, Marko améliorera les capacités offensives de notre équipe."

Alors qu'il lui restait encore deux ans de contrat, Marko Rakonjac rejoindra le club à l'issue de la saison.