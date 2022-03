Mercato: les joueurs arrivant d'Ukraine et de Russie qualifiables en coupes d'Europe

L’UEFA a annoncé ce lundi une mesure exceptionnelle afin de favoriser la poursuite de la carrière des joueurs étrangers des championnats russes et ukrainiens. Déjà autorisés à quitter provisoirement leur club pour rebondir ailleurs, ils peuvent désormais être intégrés aux listes des clubs encore qualifiés cette saison sur la scène européenne.

L'UEFA a annoncé ce lundi la possibilité d'effectuer deux changements dans leur liste pour les clubs encore qualifiés pour ses coupes d'Europe cette saison. Cela concerne à la fois la Ligue des champions, la Ligue Europa et l'Europa Conference League. Des modifications éventuelles destinées à intégrer les joueurs étrangers issus de clubs russes et ukrainiens et dont la saison a été bouleversée par la guerre entre les deux pays.

"À cet égard, le Comité exécutif de l'UEFA a décidé d'inclure une disposition permettant aux clubs d'enregistrer un maximum de deux joueurs supplémentaires, qui étaient précédemment enregistrés auprès d'un club affilié à l'UAF ou à la FUR et dont les contrats ont été suspendus conformément à l'annexe 7 du RSTP de la FIFA, a précisé la Confédération européenne dans un communiqué. Pour pouvoir participer aux compétitions de l'UEFA susmentionnées, tout nouveau joueur doit, entre autres, être dûment enregistré auprès de l'association nationale comme jouant pour le club concerné, conformément aux règles propres des associations et à celles de la FIFA."

>> Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le sport

L’UEFA vient en aide aux joueurs

Depuis le déclenchement de l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, l’UEFA et la Fifa ont rapidement pris plusieurs mesures pour venir en aide aux joueurs internationaux évoluant dans les deux pays.

Si le président Aleksandr Ceferin a lui-même aidé plusieurs joueurs à quitter l’Ukraine, l’instance continentale a également autorisé les joueurs dont la saison a été perturbée à quitter leur club pour évoluer jusqu’en juin prochain avec une autre équipe.

>> Le meilleur de la Ligue des champions est sur RMC Sport

Après avoir ainsi autorisé les joueurs à jouer pour une nouvelle équipe pendant plusieurs mois avant, si le conflit se termine d’ici-là, un retour en Russie et en Ukraine, l’UEFA contribue donc à les aider à trouver un nouveau défi en leur permettant de jouer lors d’une compétition européenne.

A l’instar du Français Rémy Cabella, dont les derniers mois de contrat avec la formation de Krasnodar ont été résilié mi-mars, certains clubs européens pourraient en profiter pour recruter un joker pour leur campagne européenne. Deux clubs de Ligue 1 sont potentiellement concernés par cette mesure: l'OL en Ligue Europa et l'OM en Europa Confence League.

De bonnes pioches à tenter pour les clubs européens?

Du côté de l’Espagne, les deux rivaux madrilènes du Real et de l’Atlético garderaient un œil attentif à la situation du latéral droit Vinicius Tobias. Sous contrat avec le Shakhtiar Donetsk, le défenseur brésilien de 18 ans serait ciblé par les Colchoneros et les Merengue en vue de la fin de saison. Le club ukrainien semble regorger de belles affaires en cette fin de de saison.

Outre-Manche, Liverpool s’intéresserait au Brésilien Tetê pour venir renforcer le groupe de Jürgen Klopp. Si les Reds peuvent légalement le signer en prêt et donc l’intégrer à leur liste en Ligue des champions, la Premier League bloquerait son recrutement et l’empêcherait de jouer en championnat d’ici la fin de la campagne 2021-2022. Auteur de dix buts en 28 apparitions, l’ailier de 22 ans serait visé en tant que doublure pour le trio Mané-Salah-Diaz. A condition d’être autorisé à le faire évoluer ailleurs qu’en Ligue des champions lors de la double confrontation à venir face à Benfica lors des quarts de finale.