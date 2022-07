Mercato: promu en National, Versailles va s'offrir un international néerlandais

Internation néerlandais aux 34 sélections, l'ailier Jeremain Lens, sous contrat avec Besiktas, devrait signer à Versailles, selon les informations du journal L'Equipe

Jeremain Lens à Versailles, c'est le transfert surprise en National. L'information est dévoilée par L'Equipe. Désireux de se renforcer après sa montée à l'échelon supérieur, le FC Versailles a pensé à l'expérimenté Jeremain Lens, 34 ans et 34 sélections avec les Oranje pour 8 buts sur la scène internationale.

Formé à l'AZ Alkmaar, Jeremain Lens a notamment évolué au cours de sa carrière au PSV Eindhoven, au Dynamo Kiev à Fenerbahçe,et à Sunderland.

Prêté à Karagümrük en février 2021 par le Besiktas, l'attaquant néerlandais avait disputé 16 matchs pour la formation turque durant lesquelles il a scoré à trois reprises. Il sort en revanche d'une saison blanche avec le club stambouliote, qui devrait faciliter son départ.

Un recrutement ambitieux

Fraîchement promu en National, le récent demi-finaliste de la Coupe de France contre Nice n'entend pas s'arrêter-là, et met tout en oeuvre pour rallier la Ligue 2 le plus rapidement possible. Dans cette optique, Versailles devrait faire de Lens sa troisième recrue après Romain Armand et Pierre Gibaud.