National: Versailles jouera au stade Jean Bouin la saison prochaine

A la recherche d'un stade pour sa prochaine saison, Versailles a trouvé. Le Parisien informe ce mardi que l'équipe des Yvelines évoluera finalement au Stade Jean Bouin, actuellement l'enceinte du club de rugby du Stade Français.

Pas d'éclairage à Versailles

Le FC Versailles ne pouvait pas évoluer dans son stade Montbauron, puisqu'il ne peut pas être équipé de pylônes d’éclairage en raison de la proximité avec le château de Versailles. Un problème qui avait déjà pénalisé l'équipe d'Ile-de-France lorsqu'elle avait atteint la saison passée la demi-finale de la Coupe de France pour la première fois de son histoire.

Versailles, qui devait accueillir les Niçois pour une rencontre prévue à 21h, s'était résigné à jouer la rencontre à l'Allianz Riviera, stade de l'OGC Nice, après avoir essuyé de multiples refus de la part des clubs franciliens ne voulant prêter leurs stades pour l'occasion. Ce souci a aussi obligé le FC Versailles à disputer son 8e de finale de Coupe de France à Toulouse.

Le stade Jean-Bouin, un choix stratégique

Promus en National à l'issue de la saison passée, les Versaillais se sont de nouveau retrouvés confrontés à cette difficulté. Les matchs de 3e division française se jouant le soir, ils étaient donc contraints de délaisser leur stade de Montbauron pour trouver une enceinte éclairée. Le FC Versailles évoluera ainsi au stade Jean-Bouin la saison prochaine informe le journal parisien.

Le Parisien ajoute que les dirigeants ont longtemps hésité entre le stade Jean Bouin et le stade de Michel Hidalgo à Saint-Gratien. "Leur premier choix était même l’enceinte du club val-d’oisien, relégué en N3, mais ils se sont résolus à désigner le stade Jean Bouin comme terrain de repli en attendant de pouvoir jouer dans leur véritable chez-eux, le stade Montbauron", écrit le quotidien.

Selon nos confrères, ce choix a été justifié par la proximité entre Versailles et le stade Jean-Bouin, là où le trajet jusqu'à Saint-Gratien était estimé à au moins une heure et demie les vendredis soirs. L'enceinte du Stade Français serait aussi l’assurance de bénéficier d’une plus belle visibilité. "Le coût de la location devrait être amorti par de nouveaux partenaires qui pourraient prendre place dans les loges et salons VIP du stade parisien", conclut Le Parisien.