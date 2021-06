Mercato: PSG et Sergio Ramos, ça discute

Selon L'Equipe, l'intérêt du PSG pour Sergio Ramos - libre à partir de jeudi - est désormais concret, et Leonardo travaillerait sur le dossier du défenseur espagnol.

Pour la première fois depuis ses débuts professionnels avec Séville en 2004, Sergio Ramos se réveillera jeudi matin libre de tout contrat. Mais a priori, cela ne devrait pas durer. Après seize ans au Real Madrid, le défenseur espagnol de 35 ans va se chercher activement une nouvelle écurie dans les prochaines semaines, et il pourrait bien atterrir... au PSG.

L'Equipe explique ce mercredi que l'intérêt du club de la capitale pour l'ancien capitaine merengue est désormais réel. Et que le Paris Saint-Germain a commencé les discussions avec le clan Ramos.

Comme avec le Real, le joueur demanderait deux ans de contrat

D'après le quotidien, Leonardo travaillerait actuellement sur le dossier, pas forcément simple à boucler: Ramos voudrait deux ans de contrat avec un salaire conséquent, sans doute proche de celui qu'il touchait au Real (13 millions d'euros), mais le PSG privilégierait un bail d'une saison, plus une deuxième saison en option. Or, c'est justement parce qu'il n'a pas réussi à obtenir deux ans de contrat de plus au Real que Sergio Ramos en est parti.

La semaine passée, la radio espagnole COPE indiquait que l'expérimenté arrière central avait confié à certains équipiers madrilènes sa volonté de rejoindre Paris. C'était sans doute un peu prématuré, mais l'hypothèse prend donc de l'épaisseur.

Quatre fois vainqueur de la Ligue des champions avec le Real, et cinq fois champion d'Espagne, Sergio Ramos sort d'une saison 2020-2021 perturbée par les blessures, avec seulement 21 apparitions et 1800 minutes de jeu environ.