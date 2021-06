Mercato: Ramos aurait confié son choix de rejoindre le PSG à des joueurs du Real

Sergio Ramos, en fin de contrat, aurait fait part à trois joueurs du Real Madrid de son souhait de rejoindre le PSG, selon la radio espagnole COPE. Le défenseur de 35 ans sera officiellement libre de tout contrat le 30 juin.

Il sera peut-être Parisien la saison prochaine. La radio espagnole COPE affirme ce mardi soir que Sergio Ramos, qui quitte le Real Madrid en fin de contrat, a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain. Il aurait fait part de son choix à trois joueurs actuels du club madrilène.

Le défenseur de 35 ans, dont le départ du Real Madrid a été acté la semaine passée par le club, est déjà libre de s'engager où il le souhaite pour la saison 2021-2022, et ce même si son contrat avec la Maison Blanche s'achève officiellement le 30 juin.

En cas de signature, qui ne nécessiterait donc pas d'indemnité de transfert, le PSG se retrouverait avec un groupe très fourni en défense centrale. Sergio Ramos serait en concurrence directe avec Marquinhos et Presnel Kimpembe, et il ferait beaucoup d'ombre à Abdou Diallo et Thilo Kehrer.

"Je n'ai jamais voulu quitter Madrid"

Capitaine légendaire du Real Madrid, Sergio Ramos va changer d'air après 16 années glorieuses, ponctuées notamment par quatre victoires en Ligue des champions et cinq sacres en Liga. Le joueur a expliqué son départ par un échec des négociations sur la prolongation de son contrat, tout en assurant ne garder "aucune rancœur" contre le club.

"Le moment est arrivé, l'un des plus difficiles de ma vie. On n'est jamais prêt à dire adieu au Real Madrid", a déclaré le défenseur andalou, devant sa famille et le président du club Florentino Perez, lors d'une cérémonie. "Je n'ai jamais voulu quitter Madrid (...) Ces derniers mois, le club m'a fait une offre d'un an, avec un salaire inférieur" mais "je voulais deux" ans, a-t-il aussi expliqué celui qui serait aussi suivi de près par Manchester United, Manchester City et l'AC Milan.