Real: Sergio Ramos remonté contre la direction après son départ

Sergio Ramos a révélé ce jeudi qu'il avait accepté ces dernières semaines l'offre du Real Madrid, pour une année supplémentaire. Mais les dirigeants du club merengue auraient retiré ensuite leur proposition.

Sergio Ramos a officialisé ce jeudi son départ du Real Madrid, lors d'une conférence de presse. Comme pressenti ces dernières semaines, le défenseur espagnol de 35 ans quittera libre le club merengue à l'issue de la saison, après une aventure commune commencée en 2005.

"J'ai accepté une offre d'un et ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'offre"

La question du renouvellement de contrat de Sergio Ramos a été un feuilleton qui a animé l'actualité du club merengue ces dernières semaines. Face aux médias ce jeudi, Sergio Ramos a donné sa vérité. "Beaucoup de choses se sont passées, des circonstances qui se produisent dans la vie. La première chose que je voudrais dire, c'est que je n'ai jamais voulu quitter le Real Madrid, j'ai toujours voulu continuer, a rectifié Sergio Ramos. Pour donner des détails et être bref, je suis revenu lors de la Liga durant le confinement, que nous avons gagnée et célébrée. Du coup, le club m'a offert la possibilité de prolonger mon contrat, mais à cause du Covid, le contrat a été laissé de côté."

Au cours des dernières semaines, les prétentions salariales de Sergio Ramos ont été avancées comme un point de non-retour entre les deux parties. Ce qu'a démenti le principal intéressé. "Ces derniers mois, le club m'a fait une offre d'un an avec une baisse de salaire. L'argent n'a jamais été un problème. Le président, de ma bouche, savait que ce n'était pas un problème économique, a corrigé aussi Sergio Ramos. C'était une question d'années (dans le contrat). Ils m'ont offert un an et j'en voulais deux, c'était la continuité pour ma famille."

Un retournement de situation aurait même pu être possible à en croire Sergio Ramos. "Lors des dernières conversations, j'ai accepté (l'offre d'un an du Real) et ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'offre, a révélé le capitaine emblématique du Real ces dernières saisons. On m'informe que même après que j'ai donné le feu vert à la dernière offre qui était sur la table, elle avait une date d'expiration et je ne le savais pas". Le remplaçant de Sergio Ramos est déjà connu en tout cas, puisque David Alaba a d'ores et déjà signé avec le Real Madrid, arrivant libre du Bayern Munich.