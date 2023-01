Mercato: Arsenal se lance sur Jorginho

En quête d’un renfort au milieu de terrain, Arsenal tente de recruter Joiginho, joueur de Chelsea très apprécié de Mikel Arteta depuis plusieurs années. Les Gunners ne lâchent pas non plus Moises Caicedo (Brighton).

Arsenal regarde chez son voisin pour tenter de se renforcer. Selon Sky Sports, les Gunners poussent fort pour densifier leur milieu de terrain et aimeraient recruter Jorginho (31 ans), dont le contrat se termine en juin prochain à Chelsea. Très utilisé par Graham Potter, l’international italien (46 sélections, 5 buts) pourrait pâtir du recrutement démesuré du club londonien pour la deuxième partie de saison. D’autant que les Blues espèrent toujours s’offrir l’Argentin Enzo Fernandez contre 120 millions d’euros.

Arteta veut le recruter depuis longtemps

Mikel Arteta est un grand admirateur de Jorginho, qu’il perçoit comme un élément expérimenté pour aider son équipe à conserver sa première place et s’offrir un titre tant attendu. Le technicien espagnol a déjà tenté de la recruter en 2020, mais aussi en 2018 lorsqu’il était adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Mais Jorginho avait alors rejoint les Blues avec qui il a remporté la Ligue des champions en 2021.

Cette piste n’éteint pas l’intérêt d’Arsenal pour Moises Caicedo (Brighton). Le club londonien espère toujours convaincre les Seagulls qui ne souhaitent pas se séparer de l’international équatorien en cours de saison. Ils ont ainsi refusé ses offres de 70 millions d’euros d’Arsenal et Chelsea. Le joueur, lui, est décidé à partir et l’a même exprimé sur les réseaux sociaux. Il a, depuis, été écarté du groupe jusqu'à la fin du mercato.

"Je suis reconnaissant à Monsieur Bloom et à Brighton de m'avoir donné la chance de venir en Premier League et je sens que j'ai toujours fait de mon mieux pour eux, a écrit le milieu de terrain sur Instagram vendredi soir. Je joue toujours au football avec le sourire et avec le cœur. Je suis le plus jeune de 10 frères et sœurs issus d'une éducation pauvre à Saint-Domingue en Équateur. Mon rêve est toujours d'être le joueur le plus décoré de l'histoire de l'Equateur. Je suis fier de pouvoir apporter des frais de transfert record pour Brighton, ce qui leur permettrait de les réinvestir et d'aider le club à continuer à réussir. Les fans m'ont pris dans leurs cœurs et ils seront toujours dans le mien, alors j'espère qu'ils pourront comprendre pourquoi je veux saisir cette magnifique opportunité."