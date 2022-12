Mercato: qui est Cody Gakpo, l'Oranje pressé qui a fait craquer Liverpool

Brillant avec les Pays-Bas au Qatar lors de la Coupe du monde 2022, la talentueux Cody Gakpo, futur joueur de Liverpool, est un pur produit de la formation du PSV Eindhoven.

L’humilité du garçon lui commandait de ne pas trop s’avancer, de rester concentré sur la Coupe du monde qu’il éclaboussait alors de son talent, mais au fond de lui, Cody Gakpo savait que le PSV Eindhoven ne pourrait le conserver dans ses rangs au-delà du Mondial, que la suite de sa saison continuerait de s’écrire ailleurs. Ce n’était qu’une question de temps.

>> Les infos merctao EN DIRECT

Comme le redoutaient les supporters du PSV Eindhoven, qui guettaient la moindre alerte sur leurs téléphones, le joyau du club, élu meilleur joueur d'Eredivisie la saison passée, s’en est allé rejoindre Liverpool et le championnat d’Angleterre qui le faisait tant rêver. Un tantinet méconnu du grand public avant la Coupe du monde, Cody Gakpo est apparu très tôt comme l’une des révélations de ce Mondial au Qatar, profitant à plein de l'exposition que lui offrait le tournoi pour apparaître comme la valeur montante et convaincre les plus grands de faire monter les enchères.

Droitier évoluant sur l’aile gauche au sein du club qui l’a formé, le capitaine du PSV a débuté le Mondial derrière les deux attaquants de la sélection néerlandaise, trouvant le chemin des filets contre le Sénégal (2-0), l’Equateur (1-1) et le Qatar (2-0). Une performance qui lui a valu de devenir le deuxième joueur de l’histoire à inscrire le premier but de son équipe dans chacun des trois matches de la phase de poules. Comme l'Italien Alessandro Altobelli en 1986 au Mexique, l'unique précédent en la matière.

"Tout pour devenir une star"

Brillant dans une équipe des Pays-Bas pas toujours convaincante, le jeune international (6 buts et 3 passes décisives en 14 sélections) s’est imposé comme l’élément le plus en vue de la ligne offensive néerlandaise, se démarquant par sa polyvalence et sa fougue. Redoutable d’efficacité, aussi habile de la tête, qu’il s’exprime avec aisance des deux pieds, le longiligne (1,89m) attaquant des Reds de Liverpool, athlétique et rapide, utilisé comme ailier gauche, deuxième attaquant ou meneur, a mis au supplice les défenses adverses par son coup de rein.

Cadet d’une fratrie de trois garçons footballeurs, né à Eindhoven d’une mère néerlandaise qui jouait au rugby et d’un père togolais footballeur, Cody Gakpo aurait tout aussi bien pu revêtir le maillot des Eperviers togolais que celui des Black Stars ghanéennes (ndlr, le paternel est originaire du Ghana). Il a choisi celui des Pays-Bas, démarrant sa carrière internationale en sélection à l’Euro 2021, sous les ordres de Frank de Boer, alors qu’il commençait à s’affirmer au PSV (159 matches avec le PSV, 55 butsn 50 passes décisives), unique club formateur dont il a fréquenté toutes les catégories (U17, U19, U20...) avec succès.

Il y brillait encore depuis le début de la saison dans le championnat des Pays-Bas où il était à la fois le meilleur buteur (9) et le meilleur passeur (12) - 13 buts et 17 passes décisives en 24 matches, toutes compétitions confondues -, bien parti pour battre son record établi la saison dernière avec 12 buts et 13 passes décisives. A l’aise dans un championnat qui l’a vu éclore mais qui devenait trop petit pour lui, Cody Gakpo va désormais tutoyer les sommets du jeu en Angleterre où l’attend un certain Erling Haaland qui, comme lui, marche sur l’eau depuis le début de la saison. Cody Gakpo n’attendait que cela, pouvoir s’asseoir à la table des plus grands. Louis van Gaal en est intimement persuadé, il a "tout ce qu’il faut pour devenir un star".