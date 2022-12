Mercato: Liverpool tout proche de recruter Cody Gakpo, l'une des révélations du Mondial

Selon plusieurs médias britanniques, Liverpool serait proche d’un accord avec le PSV Eindhoven pour le recrutement de Cody Gakpo. L’ailier de 23 ans, également courtisé par Manchester United, a marqué les esprits lors de la Coupe du monde 2022 avec les Pays-Bas.

Liverpool s'apprête à frapper un grand coup avant même l’ouverture du mercato hivernal. Selon plusieurs médias britanniques, dont le Times et The Athletic, les Reds seraient en passe de s’offrir les services de Cody Gakpo. Le club de la Mersey serait en discussions avancées avec le PSV Eindhoven pour le recrutement de son ailier néerlandais. Le joueur de 23 ans est l’une des grandes révélations de la Coupe du monde 2022, lors de laquelle il a inscrit trois buts en cinq apparitions avec les Pays-Bas. Sur les pelouses du Qatar, le joueur d’1,89m a marqué face au Sénégal (2-0), à l’Équateur (1-1) et au Qatar (2-0).

De quoi conforter Liverpool dans sa volonté de le faire venir. Né à Eindhoven en 1999, Gakpo est sous contrat jusqu’en 2026 avec le PSV, son club formateur. Les Reds auraient posé près de 42 millions d’euros sur la table des négociations. Un montant qui semble avoir convaincu les dirigeants néerlandais. Sur les bords de la Mersey, l’international aux 14 sélections viendrait renforcer un secteur offensif handicapé par les blessures de Luis Diaz (genou) et Diogo Jota (cuisse). Une visite médicale serait envisagée d’ici mercredi. Également à l’affût dans ce dossier, Manchester United serait désormais distancé par son grand rival.

La réception de City vendredi

Après s’être inclinée jeudi dernier face à Manchester City, en 8es de finale de la League Cup (3-2), l’équipe de Jürgen Klopp s’est imposée ce lundi sur la pelouse d’Aston Villa lors de la reprise de la Premier League (1-3). Sixièmes du classement, loin derrière le leader Arsenal, les coéquipiers de Mohamed Salah affronteront à nouveau City dès vendredi lors de la prochaine journée (21h). A Anfield cette fois. Avec Cody Gakpo?