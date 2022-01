Mercato: qui est Fabio Blanco, la nouvelle recrue du Barça

Le FC Barcelone compte une nouvelle recrue. Après Ferran Torres, les Catalans se sont attachés les services de Fabio Blanco. Cet ailier droit de 17 ans arrive de l’Eintracht Francfort et a signé un contrat jusqu’en 2024. Formé à Valence, il jouera dans un premier temps avec la réserve du Barça.

Le FC Barcelone est tourné vers le futur. Avec la venue de Ferran Torres (21 ans) combinée aux nombreuses rumeurs associant le club à Erling Haaland (21 ans) et Matthijs de Ligt (22 ans), les Catalans affichent leur volonté de rajeunir un effectif qui compte de nombreux éléments vieillissant.

En officialisant ce samedi la venue de Fabio Blanco (17 ans) jusqu’en 2024, le club confirme cette volonté. Mais que vaut cet ailier formé à Valence et annoncé en France par le passé ?

Un profil comparable à Ferran Torres

Et si le cinquième de Liga avait recruté deux Ferran Torres ? Il faut dire que ce dernier et Fabio Blanco (acheté pour 500.000 euros d’après Kicker) ont plusieurs points en commun. Les deux joueurs ont été formés à Valence et ont rapidement tapé dans l’œil des recruteurs en Europe.

Mais ce n’est pas tout, les médias espagnols s’accordent pour dire que la façon de jouer du joueur de 17 ans est comparable à celle de l’ancien de Manchester City. Vu comme un ailier droit puissant, avec en prime un bon sens du but, l’attaquant se distingue par sa capacité à créer des situations chaudes. Tout en sachant profiter de celles qui lui sont données.

Un joyau chouchouté par Alemany

Afin de s’acclimater à sa nouvelle formation, Fabio Blanco pourra compter sur l’aide d’un homme qu’il connaît bien. Actuellement directeur sportif de Barcelone, Mateu Alemany était auparavant le directeur général de Valence. Formation où l’ailier a fait ses premières gammes.

Comme le rapporte Mundo Deportivo, le dirigeant a une haute opinion du joueur. Celui qui l’avait fait signer à Valence serait même très apprécié par la famille du nouveau Barcelonais. Avant que Blanco ne parte à l’Eintracht Francfort, Alemany aurait même essayé de l’attirer dans le club présidé par Joan Laporta.

Confiant dans le fait de voir l’Espagnol briller à l’avenir, il aura fallu attendre quelques mois avant de voir le vœu d’Alemany se réaliser. En attendant de savoir si le dirigeant a eu une bonne intuition, l’attaquant devra prouver sa valeur avec les jeunes. Rappelons que les dirigeants ont fixé la clause libératoire à 100 millions d'euros. Enorme sur le papier, mais presque classique au Barça.

Un échec à Francfort

En fin de contrat avec Valence l’été dernier, l’ailier de 17 ans a vu de nombreux clubs en Europe le courtiser. Son choix s’était finalement tourné vers l’Allemagne, plus précisément à l'Eintracht Francfort où en juillet dernier, il avait signé un contrat jusqu’en juin 2023 avec une année supplémentaire en option.

À son arrivée, Blanco se dit ravi de son choix: "Je souhaite poursuivre mon développement et profiter de cette opportunité pour me développer personnellement alors que je suis loin de chez moi. Je suis vraiment impatient de passer du temps en Allemagne." Six mois plus tard, l’Espagnol compte huit matchs avec l’équipe des moins de 19 ans, avec au compteur deux buts et une passe décisive.

Dans des propos relayés par Kicker, l’entraîneur du sixième de Bundesliga a expliqué les raisons de cet échec, en relevant l’impatience du joueur: "Quand tu arrives en tant que très jeune joueur dans un club qui joue au niveau international, tu as peu de temps pour t’entraîner. En plus, il y a un nouvel environnement, une nouvelle langue. (...) Et tu n’as encore jamais joué au football avec les pros. Si tu perds alors patience, cela peut mener à un mécontentement de toutes les parties."

Une pépite qui tarde à exploser

En regroupant toutes ces informations, on obtient un jeune de 17 ans doté d’un énorme potentiel mais qui ne semble pas encore prêt à franchir l’étape supérieure qui est d’évoluer avec les professionnels.

Une situation qui concorde avec l’avis d’un journaliste de Furialiga, interrogé par la Provence en mars dernier, assurant que malgré son talent, le fait de le voir percer au haut niveau était loin d’être acquis: "Il ne faut pas en faire un crack de manière prématurée, car si le FC Valence forme de super joueurs depuis quelques années, certains ont du mal à évoluer au haut niveau. (…) Pour Blanco, il est compliqué de se projeter en dépit de son talent."

Les prochains mois nous diront si le coach Sergi Barjuan parviendra à préparer "le nouveau Ferran Torres" au haut niveau. Âgé de seulement 17 ans, Fabio Blanco a encore le temps d’attirer l’attention de Xavi et de pourquoi pas, espérer une éclosion rapide à l’image d’un Ez Abde.