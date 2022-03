Mercato: qui est Pablo Torre, proche du Barça et cadre du Racing de Santander à 18 ans

Les médias catalans s’accordent sur un point ce vendredi. Pablo Torre est proche de devenir un nouveau joueur du FC Barcelone. Milieu de terrain du Racing de Santander en troisième division espagnole, qui est cet Espagnol dont le transfert pourrait atteindre les 10M€.

Une nouvelle fois, le FC Barcelone est sur le point d’arracher un grand espoir du football espagnol sous le nez du Real Madrid. Courtisé par le leader de Liga depuis un moment, Pablo Torre est selon les médias catalans, sur le point de signer avec le FC Barcelone. Un dossier pouvant faire penser au cas Pedri, et qui a des chances d’avoir autant de succès pour les Catalans.

Si Sport affirme que les dirigeants du Barça essaient de négocier afin d’éviter de payer la clause de 10 millions d'euros, c’est un joueur doté d’un gros potentiel qui devrait rejoindre les rangs de Xavi.

Titulaire indiscutable au Racing de Santander

Formé au Racing de Santander, Pablo Torre est devenu cette saison un titulaire à part entière. Même si son équipe est en troisième division, devenir un cadre de son équipe à seulement 18 ans n’est pas donné à tout le monde. Auteur de six buts en championnat, ce milieu de terrain est considéré comme un cadre de l’effectif et participe grandement à la belle saison des siens, qui sont à la première place en championnat.

Interrogé par Sport sur les qualités du joueur, le chroniqueur Javier Menendez Llamazares explique quel genre de joueur est ce milieu offensif, qui semble surtout à l’aise dans un système en 4-2-3-1: "Il évolue dans une zone indéterminée entre le milieu de terrain et le meneur de jeu. Il aime ça, il est l’un de ces joueurs qui descendent pour recevoir quand les choses ne fonctionnent pas, mais là où il est le plus performant, c’est derrière l’attaquant."

Quels axes de progression?

Même s’il s’est imposé comme un élément essentiel du Racing, Torre doit évidemment encore s’améliorer sur certains aspects. Auteur de six réalisations en championnat, dont un doublé lors de la dernière victoire des siens (4-1), Javier Menendez estime qu’il doit être plus clinique: "C’est un joueur qui donne la dernière passe, mais s’il était plus tueur, il aurait marqué beaucoup de buts."

Xavi se retrouverait donc avec un joueur capable d'être décisif. Mais au-delà de la science de la passe, l’ancien milieu de terrain devra aider Torre à progresser sur un autre point. "L’un des aspects à améliorer est son endurance physique, dit Javier Menendez Llamazares. Au Racing, il est devenu l’un des joueurs les plus remplacés (...)" Heureusement pour le joueur de 18 ans, la Liga n’est pas vraiment réputée pour être un championnat où le physique prime. Sa vision de jeu pourrait lui permettre de faire son trou en Espagne.

Directement avec l’équipe première?

Lors du dernier mercato, le Barça s’est attaché les services de Fabio Blanco. Considéré comme prometteur, mais en situation d’échec à l’Eintracht Francfort, l’ailier a été mis à la disposition de la réserve. Un cas qui pourrait être différent pour Torre. D’après Marca, celui qui a déjà été convoqué avec les moins de 19 ans de la sélection espagnole devrait directement mis à la disposition de Xavi.

C’est donc aux côtés de Pedri, Gavi et Nico, que Torre s'entraînerait. Pour ensuite pourquoi pas faire quelques apparitions en championnat. Depuis son arrivée sur le banc catalan, Xavi a prouvé à maintes reprises qu’il n’hésite pas à faire confiance aux jeunes. Mais la possibilité d’effectuer des rencontres avec l’équipe réserve existe aussi. Il se pourrait aussi que le Racing de Santander parvienne à garder son joueur pour une saison supplémentaire dans le cadre d’un prêt. Un scénario qui arrangerait l'ancien club de Sergio Canales, surtout s'il monte en deuxième division.