Mercato: Rafael Leao prolonge à l'AC Milan

L'AC Milan a officialisé vendredi la prolongation de contrat de son attaquant Rafael Leao. L'international portugais est désormais lié aux Rossoneri jusqu'en 2018 avec une clause de départ de 175 millions d'euros. Un deal qui fait les affaires du Losc, son ancien club, intéressé par une éventuelle revente.

Rafael Leao a prolongé vendredi son contrat jusqu'en juin 2028 avec l'AC Milan, où l'attaquant portugais de 23 ans évolue depuis l'été 2019. L'ex-ailier du Sporting Lisbonne, son club formateur, et de Lille (2018-19) n'avait plus qu'un an de contrat et était l'un des éléments les plus convoités du club après deux belles saisons, ponctuées de la conquête du scudetto en mai 2022 et d'une place de demi-finaliste de Ligue des champions cette saison.

"L'AC Milan et Rafael poursuivent leur chemin ensemble", a annoncé le club lombard sur son site, sans rendre publiques les conditions financières du renouvellement de ce contrat qui s'accompagne d'une forte revalorisation du salaire du joueur, selon les médias italiens. Le salaire va ainsi passer d'une base fixe de 1,4 million d'euros annuel à environ 5 M€, à laquelle s'ajouteront des bonus pour atteindre une rémunération de l'ordre de 6,5 M à 7 M€, selon la Gazzetta dello Sport.

Une clause de départ de 175 millions d'euros

Le club milanais a aussi inclus une clause de départ de quelque 175 M€, qui peut être exercée par un club souhaitant acquérir Leao lors d'une fenêtre estivale en juillet, affirme également le quotidien sportif milanais. Pour obtenir cette prolongation de son joyau portugais, Milan a dû attendre que soit réglée une affaire financière qui poursuivait le joueur depuis son départ du Sporting Portugal, en 2018. Leao était parti libre pour Lille mais le club portugais avait depuis obtenu devant des tribunaux que lui soit versée une indemnité de l'ordre de 20M€, intérêts compris, par le Losc et son ex-joueur.

Comme révélé par RMC Sport, un accord a été trouvé en mai pour que la somme soit réglée, en grande partie par le club français. Mais Lille a obtenu que Milan lui en rembourse ensuite la quasi-totalité. Ce n'est pas tout. Toujours selon nos informations, le Losc a également négocié un intéressement sur une éventuelle revente. Avec une clause de départ de 175 millions d'euros, les Dogues pourraient faire une magnifique opération sur le plan financier.