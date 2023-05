Inter-Milan: les Rossoneri comptent sur Leao pour renverser l’histoire

Après sa défaite lors du match aller (2-0), l’AC Milan retrouve l’Inter en demi-finale retour de la Ligue des champions, ce mardi à San Siro (21h sur RMC Sport 1). Avec l’espoir de se qualifier grâce au talent de Rafael Leao, remis de sa blessure à l’adducteur.

Un petit vent d’euphorie a parcouru les couloirs de Milanello lorsque la nouvelle s’est confirmée. Rafael Leao sera bien présent pour affronter l’Inter en demi-finale retour de la Ligue des champions, ce mardi à San Siro (21h sur RMC Sport 1). Et le retour de l’ailier portugais est porteur d’un fol espoir dans les rangs de l’AC Milan. Touché à l’adducteur droit contre la Lazio, le dynamiteur de 23 ans avait dû faire l’impasse sur le match aller. Et il avait assisté, impuissant, à la défaite logique de son équipe dans l’Euroderby, au terme d’une rencontre dominée par les Nerazzurri (2-0).

Une soirée particulièrement frustrante pour le natif d’Almada, à une quinzaine de kilomètres au sud de Lisbonne. Formé au Sporting et recruté au Losc en 2019 (30 millions d’euros), Rafael Leao est devenu au fil des années un joueur majeur en Lombardie. Celui qui fait la différence dans les moments chauds, régale les tifosi et transcende ses partenaires autour de lui. Déterminant dans la conquête du titre l’an passé (le premier pour l’AC Milan depuis 2011), le meilleur joueur de la dernière Serie A est l’homme clé de la formation de Stefano Pioli. Avec ou sans lui, ce n’est clairement pas la même histoire.

Son retour galvanise tout le monde

Il faut d’ailleurs remonter à octobre dernier pour trouver la trace de la dernière victoire du Milan en son absence (4-1 contre Monza). Il y a près de sept mois. Au club, tout le monde a bien conscience de son importance. En 44 apparitions, Leao a marqué 13 fois cette saison (toutes compétitions confondues), ce qui en fait le meilleur buteur des Rossoneri (à égalité avec Olivier Giroud). Sans parler de ses 13 passes décisives, dont 2 face à Naples en quart de finale de C1 (une pour Bennacer à l’aller, une pour Giroud au retour).

Son forfait a lourdement pesé la semaine passée contre l’Inter. Dans le jeu, mais aussi dans les têtes. Sa qualité technique, son impact et sa vitesse ont laissé ses partenaires orphelins face à leurs voisins vêtus de noir et bleu. Son retour aux affaires laisse envisager la possibilité d’un renversement historique. Les supporters y croient et sont venus le faire savoir dimanche au centre d’entraînement. Pour regonfler le moral des troupes. Pioli a lui-même tenu un discours conquérant en conférence de presse, en précisant que Rafael Leao "allait mieux" et serait apte au combat sur son aile gauche.

Un message conquérant sur les réseaux

Reste à savoir si l’international portugais (18 sélections, 3 buts), d’origine angolaise, suffira à rebooster une formation en difficulté ces dernières semaines. L’AC Milan n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matchs (toutes compétitions confondues). La défaite à La Spezia, samedi en Serie A (2-0), a été vécue comme un coup de massue. Elle laisse les Rossoneri à la 5e place du classement à trois journées de la fin, avec 4 points de retard sur la Lazio, qui occupe la dernière place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.

"L’adversité réveille en nous des capacités qui, dans des circonstances favorables, seraient restées endormies", a écrit Leao lundi sur Instagram, agrémenté d’un "Forza Milan" qui sonne comme un cri de ralliement. Au-delà du retour de son n°17, dont la presse italienne a annoncé la prolongation jusqu'en 2028 (pas encore officialisée), le Milan va devoir élever nettement son niveau pour s’offrir une soirée inoubliable. Car en face, l’Inter se présente en pleine confiance à l’heure des retrouvailles.

L'Inter en grande forme

Troisièmes de Serie A et qualifiés pour la finale de la Coupe d’Italie (le 24 mai face à la Fiorentina), les joueurs de Simone Inzaghi ont remporté trois des quatre derbies déjà disputées cette saison (en championnat, en Supercoupe d’Italie et lors de la demi-finale aller de C1). Seul celui de septembre dernier leur a échappé. L’AC Milan l’avait emporté 3-2 ce soir-là, avec un doublé et une passe décisive d’un certain Rafael Leao...