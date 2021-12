Mercato: Raiola fait monter la pression pour Haaland

Les chances de voir Erling Haaland quitter le Borussia Dortmund l’été prochain sont grandes. Et ce ne sont pas les déclarations de son agent qui vont dissuader les observateurs de foot de penser l’inverse. Dans un entretien à Sport 1, Mino Raiola a parlé de l’avenir de son poulain.

À peine revenu d’une blessure l’ayant écarté des terrains quelques semaines, Erling Haaland (21 ans) n’a pas tardé à faire trembler les filets avec quatre buts inscrits sur les trois derniers matchs toutes compétitions confondues. Auteur de 11 buts en huit rencontres de Bundesliga, le buteur a de grandes chances de quitter le Borussia Dortmund l’été prochain.

Même si les dirigeants de Dortmund font tout pour convaincre le Norvégien de rester au moins un an de plus, l’agent du joueur ne semble pas être de cet avis. Dans un entretien accordé à Sport1, Mino Raiola a laissé entendre que son poulain devrait enflammer le prochain mercato estival: "On peut influencer le marché avec un joueur comme Erling".

Le Néerlandais a aussi admis qu’il avait déjà une idée du futur point de chute d’Haaland: "Nous y pensons depuis deux ans. Nous avons une idée claire de là où Erling devrait aller et de ce que le marché peut offrir. Je serais un mauvais agent sinon." Des propos loin de faire les affaires de Dortmund.

Michael Zorc: "Erling a un contrat à long terme"

Pour le directeur sportif de la formation allemande Michael Zorc, un départ du Norvégien est encore loin d'être bouclé, comme il l’avait affirmé auprès de Bild il y a quelques jours: "Erling a un contrat à long terme. Tout le monde parle de la possibilité de partir cet été, mais je pense aussi qu’il est important que les conditions générales soient réunies pour Erling".

Quoiqu’il en soit, même si la présence d’une clause libératoire fixée à 75M€ n’est pas encore certaine, le dossier Haaland sera une saga à suivre d’ici quelques mois.