Dortmund-Bayern: Bellingham connaît sa sanction pour ses propos sur l’arbitre

La défaite du Borussia Dortmund face au Bayern Munich (2-3) n’avait pas été bien prise par Jude Bellingham. À la fin de la rencontre, le milieu de terrain avait dénoncé l’arbitrage de Felix Zwayer. Ce mardi, l’Anglais a pris connaissance de la sanction la Fédération allemande de football.

Si le match en lui-même entre le Borussia Dortmund et le Bayern Munich (2-3) avait été animé le week-end dernier, l’après-match l'avait été tout autant. Furieux après un penalty accordé aux Munichois suite à une main de Hummels, conduisant au troisième but des Munichois, et après un autre penalty non sifflé sur Reus, Jude Bellingham (18 ans) avait critiqué de façon virulente l’arbitre Felix Zwayer.

En zone mixte, l’Anglais avait rappelé l’implication de l’Allemand dans un scandale de corruption en 2004: "Vous donnez à un arbitre, qui a déjà truqué un match, le plus grand match d’Allemagne. À quoi vous attendez-vous ?" Des propos qui auraient pu coûter cher au joueur de 18 ans puisqu’une suspension des terrains pendant plusieurs mois avait été évoquée.

Mais ce mardi, le Borussia Dortmund a livré un communiqué disant que Bellingham va seulement écoper d’une amende: "Le tribunal sportif de la Fédération allemande de football a qualifié la déclaration de Bellingham de conduite antisportive et a condamné l’international anglais à une amende". D’après la presse allemande, le montant de cette sanction s’élèverait à 40 000€. L’ancien de Birmingham sera donc à la disposition de son club pour les rencontres à venir.

Bellingham: "Pour moi, ce n’était pas un penalty"

Alors que les deux équipes étaient au coude-à-coude, l’erreur de Mats Hummels va condamner les siens, mais aussi son jeune coéquipier qui ne voyait en aucun cas un penalty pour le leader de Bundesliga: "Pour moi, ce n’était pas un penalty, vous savez. Hummels ne regarde même pas le ballon, et il ne se bat pas pour ça, il le touche, et je ne pense pas qu’il regarde la balle. On peut regarder bien d’autres décisions dans ce match".

Cette rencontre entre les deux ténors allemands aura laissé des traces, même si le spectacle était au rendez-vous.