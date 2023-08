Mercato: Reims annonce l'arrivée de Daramy, joueur très prometteur de l'Ajax

L'attaquant polyvalent de l'Ajax Mohamed Daramy débarque à Reims où il s'est engagé pour cinq saisons avec les Rouge et Blanc. L'international danois quitte les Pays-Bas contre un chèque de 12 millions d'euros hors bonus (jusqu'à 17,5 millions avec bonus).

Encore un gros transfert du côté du Stade de Reims. Après la signature de Keito Nakamura jeudi, le club de Champagne annonce ce vendredi l'arrivée de Mohamed Damary, transféré depuis l'Ajax contre un chèque de 12 millions d'euros hors bonus (jusqu'à 17,5 millions avec bonus). Le Danois s'engage pour un contrat de cinq saisons.

Plus jeune buteur du FC Copenhague

Qualifié d'ailier polyvalent par Reims, le jeune de 21 ans évoluait la saison passée du côté du FC Copenhague, son club formateur, prêté par l'Ajax. Il avait rejoint le club d'Amsterdam à l'été 2021, alors que plusieurs grands clubs européens étaient intéressés. A Copenhague il était devenu le plus jeune buteur de l'histoire du club à 16 ans et 263 jours en marquant dès ses débuts en professionnel le 27 septembre 2018.

Décisif à 16 reprises en 41 matchs la saison passée (9 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues), il était convoité depuis "plusieurs saisons" par la cellule de recrutement du Stade de Reims.

Une recrue qui siffle la fin du mercato rémois

"Mohamed a un profil différent et complémentaire de nos autres joueurs offensifs, se réjouit Pol-Edouard Caillot, le directeur sportif rémois. Par sa vitesse, son sens de la percussion et sa variété de dribbles, il apportera de la diversité sur le front de l'attaque. Il a toutes les qualités pour s'épanouir dans un club qui a déjà montré son savoir-faire en matière d'accompagnement et de développement de jeunes talents."

Son recrutement clôt le mercato estival du Stade de Reims dans le sens des arrivées explique le club. "C'est d'ailleurs la première fois dans l'ère moderne de l'histoire du club que nous avons un effectif complet avant le premier match officiel, se réjouit Mathieu Lacourt, directeur général du SDR. Cela nous permet d'aborder sereinement la reprise du championnat."