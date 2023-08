Mercato: pisté par le LOSC, l'international japonais Nakamura s'engage à Reims

Le Stade de Reims a officialisé ce jeudi le recrutement de l'international japonais Keito Nakamura. L'ailier de 23 ans s'est engagé pour cinq saisons avec le club champenois.

Longtemps pisté par le LOSC, Keito Nakamura s'est finalement engagé pour cinq ans au Stade de Reims. L'international japonais arrive en provenance du club autrichien de Lask.

Les dirigeants champenois n'ont pas annoncé le montant de la transaction lors de l'officialisation ce jeudi mais est estimé à près de 10 millions d'euros comme le rapporte l'Equipe.

Nakamura rejoint son compatriote Ito

L'ailier nippon, qui a inscrit vingt buts et donné huit passes décisives la saison dernière, vient renforcer Reims, ambitieux depuis le début du mercato d'été avec notamment la signature de l'international kényan Joseph Okumu. Le LOSC avait renoncé au transfert de Keito Najamura en raison du nombre de joueurs extra-communautaires au sein de son effectif.

"Si on avait voulu faire signer le joueur, on l'aurait fait signer, a glissé mardi Olivier Létang, président du LOSC, dans Génération After sur RMC au sujet de Keito Nakamura. [...] On a actuellement quatre joueurs extra-communautaires et la réglementation nous interdit d'en avoir cinq. Si on n'a pas un départ, on ne peut pas en faire signer un nouveau."

Keito Nakamura, qui compte deux sélections avec l'équipe nationale japonaise, retrouvera avec les Rouge et Blanc son compatriote Junya Ito, joueur majeur du club, qui évolue également au poste d'ailier. Le nouveau venu devrait évoluer sur le côté gauche de l'attaque. Il reste sur une saison à 36 matchs toutes compétitions confondues, pour 17 buts et huit passes décisives.

Onzième du dernier exercice de Ligue 1 sous la houlette du surprenant Will Still, Reims cherche à se renforcer après le départ de son buteur Folarin Balogun. Samedi, au Vélodrome, le Stade de Reims lancera sa saison de Ligue 1 face à l'OM.