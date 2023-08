Mercato: Rennes officialise la signature de son nouvel attaquant, Bertug Yildirim

Rennes a annoncé mardi soir la signature de l’attaquant turc Bertug Yildirim (21 ans) qui arrive en provenance de Hatayspor. Il s’est engagé cinq ans avec le club breton qui cherchait un profil plus athlétique en pointe.

Rennes a coché l’un de ses objectifs de fin de mercato. En quête d’un renfort par ligne, le club a officialisé le recrutement de l’attaquant de Hatayspor Bertug Yildirim (21 ans), mardi soir, son septième renfort de l'été. L’international Espoirs turc s’est engagé pour cinq ans avec l’équipe bretonne qui cherchait un profil plus athlétique en pointe, différent de celui d’Arnaud Kalimuendo, actuel numéro 9, plus explosif. Du haut de son mètre 91, il répond aux attentes des dirigeants, dont le directeur sportif Florian Maurice.

"Un profil athlétique, solide avec un jeu aérien très intéressant"

"Même si nous avons déjà des solutions dans le secteur offensif, l’idée était de recruter un joueur avec des caractéristiques différentes de ce que l’on a déjà, a confié ce dernier sur le site du club. À la suite de ses bonnes prestations en club et en équipe nationale, nous n'étions pas seuls sur le coup mais on a réussi à mener ce dossier jusqu’au bout. Nous avons passé du temps à l'observer et je suis convaincu qu'il a les qualités pour s'imposer. Il change de dimension, il devra s'adapter et nous l'aiderons pour cela. C’est un profil athlétique, solide, avec la capacité à prendre les espaces et qui sent les coups pour marquer. Il a un jeu aérien très intéressant, ce qui peut nous manquer parfois. C'est encore un jeune joueur, mais international espoir qui, je pense, basculera rapidement avec l’équipe A de Turquie."

Selon la presse turque, le montant du transfert avoisinerait les cinq millions d’euros pour un joueur qui sort de sa première saison complète avec Hatayspor, puis Antalyspor, où il été prêté après le retrait de son équipe du championnat suite au violent séisme qui a frappé la région en février (6 buts en 29 matchs). Il confie s’être renseigné auprès de son compatriote Dogan Alemdar, gardien rennais (prêté à Troyes cette saison) qu’il a côtoyé chez les Espoirs turc.

"Je suis très heureux de faire partie du projet du Stade Rennais F.C., a confié l’attaquant sur le site du club. Mes premières impressions sur la ville et les infrastructures sont très bonnes. L’équipe a réalisé une belle saison et j’espère qu’elle fera encore un pas supplémentaire cette année. (…) J’ai discuté avec Dogan Alemdar avant de signer, il ne m’a dit que de bonnes choses sur l’équipe et la ville. Je pense avoir l’esprit de compétiteur. Chaque fois que je suis un terrain, c’est pour donner le meilleur de moi-même, me battre pour l’équipe. Je sais que la Ligue 1 est relevée, c’est costaud et ça joue vite. C’est aussi pour ça que j’ai rejoint le Stade Rennais, pour prouver que je peux être au niveau de ce championnat. Je serai entouré de joueurs de renom, je serai bien encadré pour progresser. L’idée de pouvoir jouer l’Europa League est également très excitante."

Rennes va désormais tenter de boucler ses autres dossiers. Au milieu, le nom de Fabian Rieder (Young Boys de Berne) revient avec insistance. En défense, ceux de Davinson Sanchez (Tottenham) ou Clément Lenglet (Barcelone) ont aussi été cités pour palier un potentiel départ d’Arthur Theate à Leipzig.