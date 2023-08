Mercato: Yildirim, Sanchez… Rennes accélère en fin de marché

Selon la presse turque et Le Parisien, Rennes serait proche de recruter l’attaquant turc Bertug Yildirim (21 ans), en provenance du club d’Hatayspor. Selon L’Equipe, le club fonce aussi sur le défenseur de Tottenham, Davinson Sanchez (27 ans).

En quête d’un renfort par ligne avant la clôture du mercato, Rennes a passé la vitesse supérieure. Selon la presse turque et Le Parisien, le club breton serait en passe de finaliser le transfert de Bertug Yildirim (21 ans), avant-centre d’Hatayspor. L’international Espoirs turc aurait déjà annoncé son départ vers la France à ses équipiers. Le montant du transfert serait estimé à cinq millions d’euros.

A fond sur Davinson Sanchez

Son profil (1,91m) semble correspondre aux attentes du secteur sportif: un joueur de surface, bon de la tête, buteur. Bruno Genesio, l’entraîneur, souhaitait un joueur présentant des caractéristiques différentes de celles de son actuel numéro Arnaud Kalimuendo. L’international Espoirs turc a débuté à 19 ans avec les pros et sort de sa première saison complète (6 buts en 29 matchs) avec Hatayspor puis à Antalyaspor où il avait été prêté après le violent séisme qui avait touché la région en février. Le club, profondément meurtri par cette catastrophe (le directeur sportif avait été tué, tout comme le joueur Christian Atsu), avait en effet arrêté sa saison.

Yildirim a retrouvé Hatayspor cet été et a marqué un but en trois matchs de championnat. Il ne devrait pas être la seule recrue de cette fin agitée de mercato rennais. Selon L’Equipe, le club s’est également positionné sur le défenseur de Tottenham, Davinson Sanchez (27 ans). Le Stade Rennais a formulé une offre de neuf millions d’euros pour l’international colombien (54 sélection) aux Spurs depuis six ans après sa signature en provenance de l’Ajax Amsterdam.

Un accord ne serait plus très loin puisque le club anglais attendrait entre 10 et 15 millions d’euros pour vendre son défenseur, sous contrat jusqu’en 2024. Son arrivée devrait combler le possible départ d’Arthur Theate (23 ans), dans le viseur de Leipzig. Sanchez a disputé 206 matchs avec Tottenham, dont celui de la première journée de Premier League, cette saison à Brentford (2-2) le 13 août dernier.