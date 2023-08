Mercato: un défenseur, un milieu, un numéro 9... encore du mouvement attendu à Rennes

Alors que la fin du mercato approche, le Stade Rennais ne devrait pas rester inactif. Au moins trois mouvements devraient avoir lieu d'ici le 1er septembre pour renforcer ou ajuster l'effectif.

Accroché ce dimanche par Le Havre (2-2), le Stade Rennais devrait vivre une dernière semaine de mercato active. Trois mouvements a minima devraient avoir lieu d'ici le 1er septembre pour renforcer ou ajuster l'effectif. Rennes a les moyens financiers avec une balance des transferts positive de plus de 100 millions d'euros cet été. Une recrue est attendue par ligne, hors gardien de but.

La plus probable est d'abord au milieu de terrain, où le jeune international suisse Fabian Rieder se rapproche fortement. Rieder, milieu offensif de 21 ans, a joué 121 matchs avec son club formateur des Young Boys de Berne ces trois dernières saisons, dont 23 matchs de Coupe d'Europe. Ce recrutement, pas nécessairement prévu au départ, est vu comme une bonne opportunité de marché, qui plus est avec le départ souhaité de Flavien Tait, qui ne rentre plus dans les plans à un an de la fin de son contrat. Une solution de départ tente d'être trouvée. Quoi qu'il arrive, la signature de Rieder n'interviendra pas avant le barrage retour de Ligue des Champions de Berne face au Maccabi Haïfa mardi prochain.

Le Brésilien Morato s'éloigne

En défense centrale, Rennes se prépare au départ potentiel d'Arthur Theate. Le club comme le joueur semblent ouverts en cas d'offre satisfaisante. Le Belge est notamment suivi par Leipzig. En cas de départ acté, le Stade Rennais tiendrait son remplaçant, qui ne devrait pas être le défenseur brésilien du Benfica Morato, l'une des pistes suivies.

En attaque, alors que Rennes espère récupérer Martin Terrier dans le groupe mi-septembre après la trêve internationale, le club breton souhaite faire signer un attaquant numéro 9: un joueur de surface, bon de la tête, buteur... Un profil différent d'Arnaud Kalimuendo est souhaité. Si le Messin Georges Mikautadze, dont le nom a été évoqué ces derniers jours, a bien été suivi, la piste semble refermée, le joueur ne correspondant pas au profil décrit.