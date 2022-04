Mercato: "Rester au PSG, c’est possible? Oui bien sûr", répond Mbappé, très franc sur son avenir

Après son récital face à Lorient, ce dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1), Kylian Mbappé a parlé de son avenir devant les journalistes, en expliquant qu’il n’avait pas encore pris sa décision pour la saison prochaine. Sans écarter la possibilité de prolonger son aventure à Paris.

C’est une petite phrase qui va faire beaucoup parler lors des prochains jours. Après sa démonstration face à Lorient, ce dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1), Kylian Mbappé a répondu à quelques questions sur son avenir. L’attaquant de 23 ans, auteur de deux buts et trois passes décisives face aux Merlus, sera en fin de contrat dans trois mois. Le Real Madrid fait le forcing pour le récupérer gratuitement, mais Paris s’active en coulisses pour tenter de prolonger.

Interrogé à ce sujet, le buteur des Bleus n’a pas écarté la possibilité de prolonger son aventure dans la capitale. "Rester au PSG, c’est possible? Oui bien sûr", a-t-il répondu en quittant la zone mixte. Juste avant, il avait glissé, avec le sourire: "J’ai déjà donné pas mal d’informations, je pense que vous avez de quoi faire."

Sur Prime Vidéo, Mbappé s’est montré un peu plus bavard sur la question qui tient en haleine la planète foot. "Je n'ai pas encore pris ma décision, tout le monde sait que je n'ai pas fait mon choix, a-t-il assuré. Je réfléchis parce qu'il y a des nouveaux éléments, plein de choses, plein de paramètres, je n'ai pas envie de me tromper. J'ai envie de faire le bon choix. Je sais que pour les gens, ça tarde un peu. Si j'avais pris ma décision, je le dirais, je n'ai de comptes à rendre à personne. C'est un choix personnel. Si j'ai pris ma décision, je le dis et je l'assume. Dans les bonnes choses et les mauvaises choses que j'ai faites, j'ai toujours assumé. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai tué personne. Je veux prendre la meilleure décision possible." En zone mixte, Kylian Mbappé a d'ailleurs insisté sur l'aspect "nouveaux éléments".

"Quand tu es le meilleur, tu n’as pas besoin de le dire"

En attendant, le champion du monde 2018 se dit ravi par sa réussite actuelle avec le PSG. "Je savoure toujours l’instant présent. Je suis très content d’avoir cette affection des gens. Je suis comme un gosse. Tout un stade qui crie ton nom, ce n’est pas n’importe quel stade, c’est le Parc des Princes. J’essaie de rendre toute la confiance et l’affection que les gens me donnent."

Irrésistible ces derniers mois, Kylian Mbappé est considéré par beaucoup d’observateurs comme le meilleur joueur du monde. "J'ai toujours voulu l'être. Mais dire que je le suis est un peu présomptueux, nuance le n°7 parisien. Peut-être que je le suis ou peut-être pas, c'est aux gens de le dire. Quand tu es le meilleur, tu n’as pas besoin de le dire. J'essaie de montrer ce que je sais faire sur le terrain. Si les joueurs le pensent, tant mieux. Sinon, tant pis, il n’y a pas mort d’homme."