PSG-Lorient: Mbappé offre un récital, Neymar et Messi en profitent, Paris déroule

Le PSG s’est imposé face à Lorient, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Une fois de plus, la lumière est venue des pieds de Kylian Mbappé, auteur de deux buts et trois passes décisives pour Neymar et Lionel Messi.

C’est toujours la même histoire. Kylian Mbappé porte le PSG sur ses épaules. Et elles semblent de plus en plus larges. L’attaquant de 23 ans l’a encore prouvé face à Lorient, ce dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (5-1). Totalement intenable, l’international français (54 sélections, 26 buts) a sorti une masterclass sur la pelouse du Parc des Princes. Une fois de plus.

Avec deux buts et trois passes décisives, il a terrassé les Merlus presque à lui seul. Sous le regard impassible des ultras, qui avaient bâché à l’envers dans le Virage Auteuil pour officialiser leur grève des encouragements. Son récital a commencé à la 12e par une offrande pour Neymar.

En pleine confiance, le champion du monde 2018 s’est ensuite chargé de la finition en plaçant deux frappes imparables du droit. Une légèrement excentrée à gauche, dans son spot privilégié (28e), l’autre plein axe, après un crochet dévastateur (67e). Le surdoué de Bondy a parachevé son récital en servant sur un plateau Lionel Messi, auteur de 3e but de la saison en Ligue 1 (73e), puis à nouveau Neymar (90e). Il aura fallu attendre début avril pour que les trois stars parisiennes marquent dans le même match. Mbappé, lui, poursuit sa saison éblouissante en grimpant sur le podium des meilleurs buteurs du 21e siècle en Ligue 1, avec 124 réalisations, derrière Pedro Miguel Pauleta (130 buts) et Edinson Cavani (138 buts). Le crack des Bleus en est désormais à 28 buts en 38 matchs (toutes compétitions confondues).

Sergio Ramos sifflé, Paredes blessé

Malgré sa nette domination (67% de possession), face à des Lorientais longtemps recroquevillés dans leur camp, Paris a tout de même trouvé le moyen de se faire une petite frayeur en seconde période. Alors qu'ils menaient que 2-0. La faute à une passe en retrait mal dosée d’Achraf Hakimi pour un Marquinhos, bien exploitée par Terem Moffi (56e). A nouveau fébrile, le capitaine du PSG a d’ailleurs été remplacé à vingt minutes de la fin par Sergio Ramos, sifflé par une partie du public à chacune de ses prises de balle. Mauricio Pochettino a également dû composer avec la sortie sur blessure de Leandro Paredes, suppléé avant la mi-temps par un Georgino Wijnaldum encore brouillon.

Avec ce large succès, le club de la capitale conforte tout de même son avance en tête du classement. Les partenaires de Kylian Mbappé maintenant comptent 12 points d’avance sur l’OM et 15 points sur Rennes. A huit journées de la fin, le PSG fonce vers le dixième titre de son histoire. Et il peut dire merci à son n°7.