Mercato: Retegui affole le marché des transferts après ses débuts avec l'Italie

Inconnu du grand public avant son but inscrit avec l’Italie pour sa première sélection jeudi, face à l’Angleterre, Mateo Retegui, l’attaquant de Boca Juniors prêté à l’équipe argentine de Club Atlético Tigre, suscite depuis l’intérêt de nombreux clubs.

Sa cote a explosé en quelques jours… En un match pourrait-on résumer. Jeudi soir à Naples, le choc entre l’Italie et l’Angleterre comptant pour les qualifications de l’Euro 2024, a été remporté 2-1 par les Three Lions. Mais après la rencontre, on parlait presque autant de Mateo Retegui, l’unique buteur de la Nazionale.

Pour ceux qui seraient passés à côté de ce quasi-inconnu, rappelons cet attaquant argentin de 23 ans évolue actuellement au Club Atlético Tigre, club de Buenos Aires, prêté par Boca Juniors. Il est en tête du classement des buteurs avec six buts lors des sept premières journées. Né en Argentine, il possède un passeport italien en raison des origines siciliennes de son grand-père et a donc été appelé par le sélectionneur italien Roberto Mancini, pas très heureux actuellement avec ses attaquants, blessés ou en méforme.

L'Inter bien placé sur le dossier

Un but pour sa première cape avec les quadruples champions du monde, il n’en fallait pas plus pour éveiller l’intérêt des clubs européens. Et donc faire monter en flèche sa côte sur le marché. Selon Sky Italia, l’Inter qui dispose d’un très bon réseau en Argentine suit depuis longtemps celui qui ne s’exprime (pour l’instant) qu’en espagnol. Les dirigeants nerazzurri ont rencontré le joueur à plusieurs reprises et ils étaient présents jeudi à Naples pour le voir à l'oeuvre. L’Atlético de Madrid ne serait également pas insensible à ses talents de buteur. Des contacts auraient déjà été établis avec le joueur qui serait attiré par le football espagnol.

Contractuellement, le Club Atlético Tigre devrait lever l’option d’achat de Mateo Retegui contre 2,5 millions d’euros. Si l’affaire est bouclée, Boca Juniors percevra 50% d’une future revente du joueur. Très proche du club de Tigre, le ministre de l’Economie d'Argentine, Sergio Massa, a déclaré sur Radio Mitre que cinq offres ont été reçues depuis trois semaines. Quatre viendraient d'Europe.