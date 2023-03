EN DIRECT - Mercato: Haaland au Real en 2024, le plus gros transfert de l'histoire?

Sauf improbable retournement de situation, Karim Benzema devrait bientôt prolonger son contrat au Real Madrid jusqu'en 2024 selon le journal AS. Dans un peu plus d'un an, le club madrilène tentera bien d'attirer Erling Haaland pour en faire le successeur du Français en attaque.

Un timing qui s'explique par la date de la clause, située entre 220 et 240 millions d'euros selon le quotidien espagnol, permettant au 'Cyborg' norvégien de quitter Manchester City. Une opération de grande envergure qui resterait indépendante d'une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé dans la capitale ibérique.