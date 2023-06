Mercato: Rodrygo ouvre grand la porte à une arrivée de Mbappé au Real

Si Kylian Mbappé a clamé son envie de rester au PSG la saison prochaine, Rodrygo rêve de le voir rejoindre le Real Madrid cet été. "Le plus tôt serait le mieux", a déclaré le Brésilien.

"Sur une échelle de 1 à 10, à quel point j’aimerais jouer avec Kylian Mbappé ? Pour moi, c’est un 10 !" Questionné sur une éventuelle arrivée du Français cet été au Real Madrid, Rodrygo a eu bien du mal à cacher son enthousiasme ce mercredi en conférence de presse. "C’est un phénomène, l’un des meilleurs joueurs au monde. Nous avons besoin d’un joueur à ce poste en ce moment. Je serais très heureux qu’il vienne, et le plus tôt serait le mieux. Mais il a un contrat, il est à Paris, nous devons respecter cela", a confié l'ailier de 22 ans, actuellement en sélection avec le Brésil.

Le forcing des joueurs du Real

"Je pense que plus tôt il signera, mieux ce sera. Si ce n'est pas Mbappé, il y a d'autres joueurs. Florentino (Pérez) et (Carlo) Ancelotti décideront de ce qui est le mieux pour le Real", a-t-il ajouté. Ce n’est pas le premier joueur du Real à ouvrir clairement la porte à Mbappé. Dans un entretien récemment accordé à El Chiringuito, le nouveau capitaine du club merengue, Nacho Fernandez, a confié son rêve de voir le champion du monde 2018 rejoindre Madrid "dès cet été". "Nous avons perdu des joueurs importants comme Karim (Benzema) et nous avons besoin de buts", a-t-il déclaré.

Désigné une nouvelle fois meilleur joueur de la Ligue 1 cette saison, Mbappé est sous contrat avec le PSG jusqu'au terme de la saison prochaine, avec la possibilité pour lui d'activer une option pour une année supplémentaire, jusqu'au terme de la saison 2024-2025. Mais il a fait savoir qu’il ne lèverait pas cette option, exposant le PSG au risque de la voir partir libre en juin 2024, sans récupérer d'indemnités de transfert. "J'ai seulement confirmé ne pas vouloir activer l'année supplémentaire prévue dans le contrat. Avec le PSG, on n'a jamais discuté de prolongation, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine", a-t-il précisé dans un entretien à La Gazzetta dello Sport.